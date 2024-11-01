edición general
La ciencia pierde fuerza en la toma de decisiones climáticas internacionales

Más allá del binomio energía-clima, la persistencia de formas de producción poco sostenibles y la extracción y consumo creciente de recursos están degradando la base material de la reproducción de la vida debido a la pérdida de la biodiversidad, la degradación y desertificación, así como la contaminación de aire, suelos, agua dulce, océanos y costas.

Donal_Trom #1 Donal_Trom
Pierde fuerza no, está claro que es una estrategia de sometimiento al ciudadano:

- Coches eléctricos, que nos cargamos el planeta: llega China y nos los pone en europa a menos de la mitad de precio: ah, no, espera, la industria alemana, aranceles del 40%.

- EEUU nos revienta el Nord Stream: Alemania a reactivar el carbón y traer gas licuado desde EEUU contaminando por todo el océano. (Hay que parar a Putin el expansionista).

- Ruta del ártico promete acortar considerablemente las distancias marítimas comerciales y por tanto el enorme coste ambiental: hay que tomar Groenlandia por nuestra seguridad.
Asimismov #2 Asimismov
#1 mis dieses!
Muy bien explicado.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Pues a mí me parece que se deja una parte importante, que es el negacionismo.

Por un lado tenemos a los políticos que supeditan las necesidades de adaptación al cambio climático a las necesidades del mercado, básicamente el decir "no es tan importante el medio natural en el que vivimos como el medio artificial en el que basamos nuestras vidas", y por otro a quienes lo niegan y/o rechazan la ciencia y que, en cuanto hay una catástrofe salen a cargar contra meteorólogos y…   » ver todo el comentario
ummon #4 ummon
#1 Otro punto es que de lo que se trata es de que nada que se haga ni siquiera arañe el poder/influencia/modo de vida del 1%.
Y justamente por eso tienen últimamente prisa de implantar dictaduras de facto, para que en un futuro próximo cuando todo empiece a irse al garete la gente no pueda reaccionar
#5 Hacksturcon *
Cuando te dice que no conduzcas tu contaminante vehiculo alguien que se acaba de ir de compras en jet privado y esgrime estos estudios como argumento, ¿Podria esperarse otra cosa?
