La ciencia que estudia por qué te levantas cansado: «Se pensaba que el ronquido significaba dormir bien»

Llega el mediodía y uno no puede más. Le falta energía. Aparecen los problemas de irritabilidad, de concentración, los conflictos en la pareja o en el trabajo, y se incrementa la sensación de estrés. El cuerpo está agotado y, en medio de una reunión o en el coche, llega el sueño. De golpe, como una necesidad inmediata de echarse una cabezadita, pero la vida no lo permite. Más de cuatro millones de españoles padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave. Uno de cada tres adultos se despierta con la sensación de no haber tenido.
Aunque lo peor no es el ronquido, sino la apnea. Como dice el artículo, quien se da cuenta es la pareja. Oyes un ronquido y despues un silencio demasiado largo... La persona al no respirar se acaba despertando, aunque despues no lo recuerde. Estas interrupciones reiteradas agotan física y mentalmente.
