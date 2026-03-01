edición general
La ciencia que estudia por qué te levantas cansado: «Se pensaba que el ronquido significaba dormir bien»

Llega el mediodía y uno no puede más. Le falta energía. Aparecen los problemas de irritabilidad, de concentración, los conflictos en la pareja o en el trabajo, y se incrementa la sensación de estrés. El cuerpo está agotado y, en medio de una reunión o en el coche, llega el sueño. De golpe, como una necesidad inmediata de echarse una cabezadita, pero la vida no lo permite. Más de cuatro millones de españoles padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave. Uno de cada tres adultos se despierta con la sensación de no haber tenido.

Comentarios
Tx4 #1 Tx4
«Se pensaba que el ronquido significaba dormir bien»...

Desde cuando? ?( ?( ?(
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#1 Desde luego no, para el que duerma al lado.
Asimismov #9 Asimismov
#7 por eso duermo con la boca cerrada, para que mi señora me deje dormir a mi. Pues me despierta cuando ronco.
Ihzan #2 Ihzan
#1 Eso me pregunto yo tb. Siempre tenia entendido que el ronquido venia por problemas al respirar (sobrepeso, alcohol ... ), y dudo que eso favorezca el descanso
Kyoko #3 Kyoko
#2 Lo mismo digo...
Aunque lo peor no es el ronquido, sino la apnea. Como dice el artículo, quien se da cuenta es la pareja. Oyes un ronquido y despues un silencio demasiado largo... La persona al no respirar se acaba despertando, aunque despues no lo recuerde. Estas interrupciones reiteradas agotan física y mentalmente.
Benzo #8 Benzo
#1 Quizás basándose en el estudio de los dibujos animados. :shit: xD
#6 R2dC
#1 Si eso fuese así, los deportistas de élite competirían roncando
GeneWilder #4 GeneWilder
15 años han tardado en diagnosticarme una apnea obstructiva grave. 15 años atiborrándome a somníferos, antidepresivos, hipnóticos y sin hacerme un puñetero estudio del sueño hasta hace dos meses. 15 años arrastrándome como una piltrafa día a día, sin fuerzas para hacer nada y quedándome dormido hasta de pie.
#5 omega7767
#4 que putada

a mi lo que me parte son los que defienden a ultranza el sistema de salud. En mi familia tenemos unas cuantas anécdotas desgraciadas
#10 fremen11
#4 Y ahora con la CFAP, qué tal??
