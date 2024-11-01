La ciencia avala el remedio chino de hace 2.000 años que frena la calvicie y regenera el cabello

Un equipo de investigadores logra identificar el mecanismo biológico que permite a un antiguo compuesto de la medicina tradicional china reactivar el crecimiento capilar. Se trata del Polygonum multiflorum, una planta trepadora cuya raíz ha sido el pilar de la salud capilar en China durante más de un milenio. Los registros históricos, que se remontan a la Dinastía Tang, ya describían las bondades de este tubérculo para fortalecer el cabello. Lo que hasta ahora se consideraba simple tradición médica ha pasado por el tamiz del laboratorio.