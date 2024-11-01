edición general
La ciencia avala el remedio chino de hace 2.000 años que frena la calvicie y regenera el cabello

Un equipo de investigadores logra identificar el mecanismo biológico que permite a un antiguo compuesto de la medicina tradicional china reactivar el crecimiento capilar. Se trata del Polygonum multiflorum, una planta trepadora cuya raíz ha sido el pilar de la salud capilar en China durante más de un milenio. Los registros históricos, que se remontan a la Dinastía Tang, ya describían las bondades de este tubérculo para fortalecer el cabello. Lo que hasta ahora se consideraba simple tradición médica ha pasado por el tamiz del laboratorio.

#3 Abajo
La mayoría de chinos tienen un pelazo, pocos calvos se ven.
#7 HeilHynkel
Como reflexionó sabiamente un conocido mío: hay dos maneras de quedarse calvo y una es gratis.

Y si tienes la frente despejada hasta la altura del cogote, un gorrito de lana en invierno hace maravillas.
#1 MoñecoTeDrapo
La medicina tradicional que consigue avales científicos pasa a llamarse simplemente medicina.
#8 sotillo
#1 En este caso si llevaba agua pero en otros no, solo suena
#4 yopasabaporaqui
Tengo un mal recuerdo de esto..  media
#5 diablos_maiq
Cualquier noticia que empieza por "la ciencia dice" debería ir directa a /dev/null
#9 RGr8888
la ciencia avala a portada
#10 RGr8888
Edit
#2 asbostrusbo
Porque en China no hay calvos...
#11 Robe7064
¡Corran, corran! Polygonum es un género de plantas muy comunes, malezas en muchos cultivos. Por aquí están aclimatados la sanguinaria (P. aviculare), que se usa como planta medicinal, y el duraznillo (P. persicaria), que es una molestia en los cultivos de cereales y gramíneas. Seguramente hay decenas de especies en Europa.

Aunque puede que ninguna tenga las mismas propiedades que la planta de China. :roll:
