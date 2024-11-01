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Los cien años de Sir David Attenborough, el hombre que puso voz a la naturaleza
El naturalista británico celebra su centenario este viernes, después de una vida dedicada a documentar y advertir sobre la fragilidad del medio ambiente
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#2
manzitor
Es el Costeau, el Félix Rodríguez de la Fuente...en versión Británica. Un grande.
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#1
Budgie
No hay voz más bonita en inglés que la suya.
Cuando quiero expresarme con la mejor pronunciación, en mi cabeza lo escucho a él.
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Cuando quiero expresarme con la mejor pronunciación, en mi cabeza lo escucho a él.