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Los cien años de Sir David Attenborough, el hombre que puso voz a la naturaleza

Los cien años de Sir David Attenborough, el hombre que puso voz a la naturaleza

El naturalista británico celebra su centenario este viernes, después de una vida dedicada a documentar y advertir sobre la fragilidad del medio ambiente

| etiquetas: centenario , años , attenborough
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2 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
manzitor #2 manzitor
Es el Costeau, el Félix Rodríguez de la Fuente...en versión Británica. Un grande.
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Budgie #1 Budgie
No hay voz más bonita en inglés que la suya.
Cuando quiero expresarme con la mejor pronunciación, en mi cabeza lo escucho a él.
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menéame