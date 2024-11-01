Cien años de aburrimiento

En fin, que me perdonen los devotos. Pero si esta obra es un templo, yo he entrado en él, lo he recorrido, y he salido igual que entré: con la convicción de que la grandeza proclamada no siempre coincide con la grandeza experimentada. Y que, a veces, la verdadera hazaña es atreverse a decirlo. Por eso lo digo: con Cien años de soledad me he aburrido como una ostra.