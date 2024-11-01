edición general
2 meneos
7 clics
Cien años de aburrimiento

Cien años de aburrimiento

En fin, que me perdonen los devotos. Pero si esta obra es un templo, yo he entrado en él, lo he recorrido, y he salido igual que entré: con la convicción de que la grandeza proclamada no siempre coincide con la grandeza experimentada. Y que, a veces, la verdadera hazaña es atreverse a decirlo. Por eso lo digo: con Cien años de soledad me he aburrido como una ostra.

| etiquetas: cien años de soledad , aburrimiento
2 0 0 K 19 actualidad
6 comentarios
2 0 0 K 19 actualidad
Torrezzno #2 Torrezzno *
He leído el artículo hoy y el tipo es un hater. Todas sus criticas son así.

Cien años de soledad es la última obra literaria en español verdaderamente original y la mejor novela del siglo XX.
Después de esta solo se han hecho libros de consumo. Hoy día todo es una copia y refrito.
0 K 20
emepuntorajoy #4 emepuntorajoy
#2 Es el medio libro mejor escrito que he leído
0 K 10
Torrezzno #5 Torrezzno
#4 desarrolla bandido!
0 K 20
emepuntorajoy #6 emepuntorajoy
#5 que nunca pude pasar de la mitad. Me encanta la forma, pero no soporto la trama
0 K 10
#1 A_S
Mucho lío con los personajes con el mismo nombre. "Crónica de una muerte anunciada" me parece mucho mejor
0 K 9
emepuntorajoy #3 emepuntorajoy
#1 Destripa un poco el final, pero bueno...
1 K 17

menéame