Al cielo con ella | Henar Álvarez y "los hombres feos que te hacen reir"
La cómica y escritora Henar Álvarez se sienta en el trono de "Al cielo con ella", un programa con entrevistas y colaboradores en el que nunca se pierde el sentido del humor.
ocio
ocio
#3
Atusateelpelo
La verdad es que no me imagino el escandalo y la cancelacion feminista de un comico que hiciese un monologo igual que llamase orcos a las mujeres.
Supongo que es humor inteligente y como soy hombre no lo pillo...
1
K
24
#2
LokoYo_
Cero gracia lo de esa poligonera.
Y pensar que nuestros impuestos se gastan en que esta tia este 1hora insultando al 50% de la poblacion
Con AI deberían cambiar el audio pero refiriéndose ella a las mujeres , para ver cómo suena
2
K
18
#1
Albarkas
Claro Henar. Tú vas por ahí y ves un tío guapo y otro feo y lo primero que haces es tirarle la caña al feo. Vete a cagar.
0
K
11
#4
hazardum
Es ridículo que con el dinero de todos se financie un programa claramente misandrico.
Si tuviera gracia, todavía tendría sentido el programa aunque solo destile odio hacia los hombres, porque hay que tener sentido del humor, pero sinceramente no le veo la gracia a esta persona y no conozco a nadie que le guste, ya sean hombres o mujeres.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
