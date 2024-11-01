edición general
Un cíclope primitivo con un solo globo ocular en la frente que habitó la Tierra hace 600 millones de años dio origen a nuestros ojos

Un equipo de investigadores de la Universidad de Lund en Suecia y la Universidad de Sussex en Reino Unido ha publicado un estudio que replantea el origen de la visión en los vertebrados. El trabajo, liderado por Dan-E. Nilsson, profesor emérito de biología sensorial en Lund, sostiene que todos los animales con columna vertebral, incluido el ser humano, descienden de un organismo que poseía un único ojo situado en la parte superior de la cabeza.

