edición general
15 meneos
22 clics

La CIA habría diseñado el “Cártel de los Soles” para controlar el narcotráfico en Venezuela

Una reciente entrevista con el exboina verde estadounidense Jordan Goudreau ha sacudido nuevamente la narrativa oficial sobre el denominado “Cártel de los Soles”. El exmilitar, conocido por liderar la fallida incursión armada contra el gobierno venezolano en 2020, asegura que esta estructura fue ideada y promovida por la CIA en la década de los 90, mucho antes de que Hugo Chávez asumiera la presidencia de Venezuela.

| etiquetas: cia , dea , cártel de los soles , narcotrafico , venezuela , doctrina monroe
12 3 0 K 138 actualidad
4 comentarios
12 3 0 K 138 actualidad
cocolisto #3 cocolisto
¿Alguien duda de que detrás del narcotráfico quien maneja los hilos son los eeuu?.
2 K 44
Dene #1 Dene
verdad o mentira, pero a nadie sorprende
2 K 35
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Max Blaumenthal y thegreyzone… en fin, menéame.
0 K 14
#2 Leon_Bocanegra
Pero si me don Federico dice que el líder del cártel de los soles es Zapatero . Que sabrá el boina verde ese?
0 K 9

menéame