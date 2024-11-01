La CIA habría diseñado el “Cártel de los Soles” para controlar el narcotráfico en Venezuela

Una reciente entrevista con el exboina verde estadounidense Jordan Goudreau ha sacudido nuevamente la narrativa oficial sobre el denominado “Cártel de los Soles”. El exmilitar, conocido por liderar la fallida incursión armada contra el gobierno venezolano en 2020, asegura que esta estructura fue ideada y promovida por la CIA en la década de los 90, mucho antes de que Hugo Chávez asumiera la presidencia de Venezuela.