4
meneos
129
clics
La chupa de la serpiente
La chupa de piel de serpiente que lucía Sailor Ripley en "Corazón Salvaje" es todo un objeto de culto. Adquirir una así es muy difícil, aunque no imposible
|
etiquetas
:
corazón
,
salvaje
,
cage
,
chupa
4
0
0
K
45
ocio
7 comentarios
#5
Pertinax
Esta es una chaqueta de piel de serpiente, y para mí es un símbolo de mi individualidad y mi fe en la libertad personal
Meneo.
Meneo.
1
K
17
#6
manbobi
*
Es un símbolo del individualidad de Sailor.
0
K
12
#1
Jointhouse_Blues
Difícil, e ilegal, espero.
0
K
12
#3
cajadecartonmojada
*
#1
Pues parece que ni tan difícil, ni tan ilegal:
www.snakeskinaccessories.com/
www.eastofedenleathers.com/products/snake-skin-jacket-python-snakeskin
0
K
12
#4
MoñecoTeDrapo
#1
Pues espera sentado.
0
K
10
#2
DayOfTheTentacle
La chupa la serpiente? Sin morder?? Hasta los...
0
K
8
#7
Xoche
Hay que tener un mal gusto de cojones
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
