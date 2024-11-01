Chris Wright, secretario de Energía de EEUU: «P: "¿Por qué Estados Unidos está recompensando a Rusia? Wright: "Ese petróleo ya se iba a vender. Solo estamos cambiando el destino»"

Kristen Welker, la presentadora de “Meet the Press”, preguntó al secretario de Energía Chris Wright por qué Estados Unidos está “recompensando a Rusia” después de que la administración Trump suavizara algunas sanciones estadounidenses al petróleo ruso en medio del bloqueo de Irán al estrecho de Ormuz. “El Departamento del Tesoro está levantando temporalmente las sanciones al petróleo ruso esta semana, en medio de informaciones de que Rusia está proporcionando inteligencia a Irán para atacar activos estadounidenses en la región.