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Chipre exige conversaciones sobre las bases militares “coloniales” de Reino Unido (ING)

Chipre exige conversaciones sobre las bases militares “coloniales” de Reino Unido (ING)

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, pedirá negociar con Reino Unido el futuro de sus bases militares en la isla tras la guerra entre EE.UU. e Irán. Considera que son un vestigio colonial y cuestiona la capacidad británica para defenderlas tras un reciente ataque con drones. El debate se ha reavivado y podría reabrirse su estatus, vigente desde 1960, generando tensiones políticas y sociales.

| etiquetas: chipre , demanda , negociación , base , militar , colonial , reino unido
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6 comentarios
11 2 0 K 167 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Esas bases dirán los OTANazis que son fruto de un acuerdo entre Chipre y los pérfidos. Lo que omiten es que el acuerdo era: Si quieres la independencia, me quedo con eso, si no, me quedo con todo.

Fue como España con la transición. O eso, o a seguir con la dictadura.
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#2 Troll_hunter
Es cuestión de tiempo, seguramente se integren estas conversaciones en las negociacione que tiene UK con la UE en el futuro. La UE ya ha dicho que apoyará a Chipre.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Aparte de los pérfidos, hay unos señores que ponen pelo que tampoco deberían estar allí.
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#1 HangTheRich
ja ja ja ja ja ja ja ja
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#5 Assoka
Pero...Nikos Christodoulides ¿es presidente de qué parte de Chipre? ¿De la zona ocupada por los turcos, la de los griegos, o lo pusieron los británicos que ocupan el resto?
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menéame