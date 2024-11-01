Chipre exige conversaciones sobre las bases militares “coloniales” de Reino Unido (ING)

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, pedirá negociar con Reino Unido el futuro de sus bases militares en la isla tras la guerra entre EE.UU. e Irán. Considera que son un vestigio colonial y cuestiona la capacidad británica para defenderlas tras un reciente ataque con drones. El debate se ha reavivado y podría reabrirse su estatus, vigente desde 1960, generando tensiones políticas y sociales.
| etiquetas: chipre , demanda , negociación , base , militar , colonial , reino unido
Fue como España con la transición. O eso, o a seguir con la dictadura.
Aparte de los pérfidos, hay unos señores que ponen pelo que tampoco deberían estar allí.