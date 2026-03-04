edición general
Manifestantes chipriotas piden la salida de las bases militares británicas

Cientos de manifestantes han pedido este sábado durante una manifestación en Nicosia, la capital de Chipre, la salida de las bases militares británicas en la isla, objetivo de ataques tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán

Supercinexin #2 Supercinexin
¡Pero si están para protegerles! ¡De invasores externos!
2 K 43
#4 elBerzas *
#2 Bueno, tienen el problema turco por eso han tragado siempre con ella. Pero es que además no son bases en territorio de... las dos son territorio y soberania de su gloriosa majestad britanica.
0 K 7
#5 elBerzas *
#4 Así que realmente no se ha atacado a la UE, porque UK no es UE, para que coño vamos con una fragata a defender eso? Iremos también a las Malvinas cuando Argentina la ataque?
0 K 7
josde #6 josde
#5 Pero es miembro de la OTAN y Chipre si lo es
1 K 28
#7 elBerzas *
#6 Ah, entonces vamos para allá porque UK ha invocado el articulo 5 de la OTAN? Para defender un territorio de UK que si está participando en la guerra?

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que aunque Londres no participó en los ataques a Irán, sí ha autorizado a Estados Unidos a utilizar bases británicas para atacar instalaciones de misiles del país persa, una decisión criticada por el Gobierno chipriota.

Ante esta situación, Grecia y Francia, han enviado fragatas, fuerzas de defensa aérea y sistemas antidrones a Chipre para defender la zona.
www.newtral.es/que-implica-ataque-base-chipre/20260304/
0 K 7
josde #9 josde
#7 Vamos para allá por que Chipre es de la UE y las bombas o misiles caerán en Chipre, no hagas honor a tu nick.
0 K 20
#8 unocualquierax
#5
Precisamente por eso, porque han atacado a Gran Bretaña, que lo mismo que España está en la OTAN, por lo tanto, España está obligada a defender Gran Bretaña cuando es atacada, como en este caso que han atacado las bases en Chipre.
Lo mismo sería si atacan las Malvinas, también territorio británico y por lo tanto de la OTAN, lo mismo que España.

#6
No, Chipre no es de la OTAN. Y los bases ésas no son Chipre, son Gran Bretaña lo mismo que Gibraltar.
0 K 8
#1 elBerzas
No por dios, a ver que contamos para explicar que tenemos la armada invencible allí.
0 K 7
sotillo #3 sotillo
#1 Si tuviéramos La Invencible nos la hunde Abascal
1 K 18

