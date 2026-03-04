Manifestantes chipriotas piden la salida de las bases militares británicas

Cientos de manifestantes han pedido este sábado durante una manifestación en Nicosia, la capital de Chipre, la salida de las bases militares británicas en la isla, objetivo de ataques tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán
| etiquetas: chipre , sionismo , reino unido , irán , eeuu , bases
El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que aunque Londres no participó en los ataques a Irán, sí ha autorizado a Estados Unidos a utilizar bases británicas para atacar instalaciones de misiles del país persa, una decisión criticada por el Gobierno chipriota.
Ante esta situación, Grecia y Francia, han enviado fragatas, fuerzas de defensa aérea y sistemas antidrones a Chipre para defender la zona.
www.newtral.es/que-implica-ataque-base-chipre/20260304/
Precisamente por eso, porque han atacado a Gran Bretaña, que lo mismo que España está en la OTAN, por lo tanto, España está obligada a defender Gran Bretaña cuando es atacada, como en este caso que han atacado las bases en Chipre.
Lo mismo sería si atacan las Malvinas, también territorio británico y por lo tanto de la OTAN, lo mismo que España.
#6
No, Chipre no es de la OTAN. Y los bases ésas no son Chipre, son Gran Bretaña lo mismo que Gibraltar.