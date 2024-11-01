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Los chinos inauguran la escalera mecánica más larga del mundo: 905 metros

Los chinos inauguran la escalera mecánica más larga del mundo: 905 metros

La escalera mecánica, de 905 metros y al aire libre inauguarada en Chongqing, constituye un hito sin precedentes en la movilidad urbana.

| etiquetas: china , escalera , mecánica , larga
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9 comentarios
5 2 0 K 106 tecnología
sorrillo #4 sorrillo *
EEUU tuvo también su época de hacer infraestructuras impresionantes, sin parar, rompiendo récords, admirados en el mundo entero.

Ahora esas infraestructuras apenas se aguantan en pie.

Hacerlas es más fácil que mantenerlas, cuando se hacen quien lo hace recibe como premio el reconocimiento popular y del mundo, es algo que se inaugura y sale en las portadas.

El mantenimiento es algo que se hace de forma silenciosa e invisible y que si no se hace apenas se nota a corto plazo. Cuando se quieren…   » ver todo el comentario
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KoLoRo #7 KoLoRo
#6 Yo me subi al de Yokohama Tower y es una pasada...


Y como bien comentas en #4 estas cosas son muy bonitas y espectaculares, pero si no les meten mantenimiento, pos queda como otras tantas muertas pasado un tiempo.
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placeres #8 placeres *
#4 No, los grandes imperios siempre han dedicado esfuerzos al mantenimiento mientras son capaces (España gastó burradas en ingenieros, china imperial con sus planes para la conservación de presas y canales). La falta de mantenimiento de infraestructuras es el símbolo más visible de la decadencia de todos los imperios, ni uno de salva. China volverá a pasar por esa crisis aunque nosotros no lo vamos a ver.

Pero el problema de USA ya no es solo mantenimiento, sino la falta de capacidad politica…   » ver todo el comentario
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sorrillo #6 sorrillo
#5 Cuando construyeron la Torre Agbar en Barcelona (ahora tiene otro nombre creo) su ascensor parecía una atracción de un parque temático, la velocidad era impresionante, parecía que fueras en caída libre.

Más tarde la cambiaron y ya tenía una velocidad normal.
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KoLoRo #1 KoLoRo
El sistema no se limita a una única estructura lineal. Está compuesto por un entramado que incluye:
- 21 escaleras mecánicas.
- 8 ascensores.
- 4 pasarelas móviles.
- Conexiones peatonales integradas.

>:-( Yo me esperaba una escalera entera y resulta que son cachos xD
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#2 Albarkas
#1 Es que así es más fácil seguir batiendo récords.
El mes que viene le añaden otra pasarela... -----> Otro récord.
Dentro de dos...----> Nuevo récord...
Y así suma y sigue.
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sorrillo #3 sorrillo
#1 Mucho mejor así, no me imagino la velocidad que hubieran pillado si les ocurre esto del vídeo en una escalera de 1 km de longitud: www.youtube.com/shorts/FE5hINRWA2s
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KoLoRo #5 KoLoRo
#3 Oye, pues más rapido que en coche... :troll: y miralos todos ordenadicos xD

No recuerdo donde es, lo vi en un documental, que un pais (serán los chinos) tenian unas cintas como las de los aeropuertos pero con una velocidad de la leche.
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#9 chavi
Hay que hablar con Abel, YA.
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menéame