De China a Silicon Valley y ahora a Europa: trabajar de 9 a 9 seis días a la semana es tendencia en empresas de IA británicas

Dos creadores de empresas de IA cuentan cómo son sus rutinas diarias. Uno dice que para estar con sus amigos los invita a hacer coworking en su oficina. Muchos análisis advierten de que con los despidos masivos y el desempleo en el sector tech en Estados Unidos, muchos jefes se han venido arriba y ya no se cortan a la hora de maltratar públicamente a sus empleados o de hablar mal de los trabajadores sin miedo a las represalias. Y los horarios de trabajo que se están imponiendo abiertamente en Silicon Valley pueden ser un ejemplo muy visible.