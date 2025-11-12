De China a Silicon Valley y ahora a Europa: trabajar de 9 a 9 seis días a la semana es tendencia en empresas de IA británicas

Dos creadores de empresas de IA cuentan cómo son sus rutinas diarias. Uno dice que para estar con sus amigos los invita a hacer coworking en su oficina. Muchos análisis advierten de que con los despidos masivos y el desempleo en el sector tech en Estados Unidos, muchos jefes se han venido arriba y ya no se cortan a la hora de maltratar públicamente a sus empleados o de hablar mal de los trabajadores sin miedo a las represalias. Y los horarios de trabajo que se están imponiendo abiertamente en Silicon Valley pueden ser un ejemplo muy visible.
| etiquetas: empresas ia , britanicas trabajar , de 9 a 9 seis , dias a la semana
Eso no es una pareja, es una follamiga. Este tipo es un adicto al trabajo, y probablemente un poco imbécil.
En su caso se ha perdido "todos los cumpleaños, las bodas, los nacimientos. Al final, solo te quedan tres amigos que lo entienden y te apoyan".
Meteorito, no tardes.
- Nadie se arrepiente de no haber pasado más tiempo en la oficina.
- Nadie se arrepienten de haber follado demasiado.
Empresario europeo: .
-No sé donde está comprobado que el comunismo funciona.
-Parece que pretendas hacer creer que en China hay una economía comunista, en lugar de una dictadura de partido comunista.
Si alguien cree que defiendo el capitalismo con mi comentario se equivoca, el capitalismo es un sistema tan mierda como el comunista.
Y lo del empresario europeo, ya no te cuento, ya les gustaría a los empresarios europeos que aquí hubiera las mismas condiciones laborales que en China.
A medida q el trabajo humano se vaya reduciendo y el capital vaya concentrándose en pocas manos, no veo cómo la mayoría va a poder hacerse respetar...
PD. Pero tranquilo, mientras haya fachapobres que voten al mismo partido que votan los ultraricos, no tenemos solución.