De China a Silicon Valley y ahora a Europa: trabajar de 9 a 9 seis días a la semana es tendencia en empresas de IA británicas

Dos creadores de empresas de IA cuentan cómo son sus rutinas diarias. Uno dice que para estar con sus amigos los invita a hacer coworking en su oficina. Muchos análisis advierten de que con los despidos masivos y el desempleo en el sector tech en Estados Unidos, muchos jefes se han venido arriba y ya no se cortan a la hora de maltratar públicamente a sus empleados o de hablar mal de los trabajadores sin miedo a las represalias. Y los horarios de trabajo que se están imponiendo abiertamente en Silicon Valley pueden ser un ejemplo muy visible.

Comentarios destacados:      
Euripio
Están muy bien los casos de empresarios que se pasan el día trabajando para levantar SU empresa, pero los empleados no vamos a ganar nada con eso, yo me voy a casa a mi hora.

rojelio
Él y su pareja tienen una cita romántica a la semana y comenta que intenta pasar medio día con ella los domingos, aunque este año no han ido de vacaciones. Añade que sus amistades se han resentido desde que fundó DeepReel. “No suelo socializar. A veces invito a amigos a una jornada de coworking. Vienen a la oficina y trabajamos juntos”.
Eso no es una pareja, es una follamiga. Este tipo es un adicto al trabajo, y probablemente un poco imbécil.

En su caso se ha perdido "todos los cumpleaños, las bodas, los nacimientos. Al final, solo te quedan tres amigos que lo entienden y te apoyan".
Meteorito, no tardes.

javibaz
#4 el día que les salga alguna enfermedad sería y este en su lecho de muerte, se acordarán de lo gilipollas que han sido.

Olepoint
#9 En el lecho de muerte:
- Nadie se arrepiente de no haber pasado más tiempo en la oficina.
- Nadie se arrepienten de haber follado demasiado.

#2 tromperri
Tienen que trabajar muy duro para lograr la IA que haga sus trabajos irrelevantes.

#6 encurtido
Meneante: China es el camino, el comunismo está comprobado que funciona y deberíamos copiarlos.
Empresario europeo: :troll:.

wachington
#6 Estoy por reportar tu comentario por bulo: "el comunismo está comprobado que funciona".

-No sé donde está comprobado que el comunismo funciona.
-Parece que pretendas hacer creer que en China hay una economía comunista, en lugar de una dictadura de partido comunista.

Si alguien cree que defiendo el capitalismo con mi comentario se equivoca, el capitalismo es un sistema tan mierda como el comunista.

Y lo del empresario europeo, ya no te cuento, ya les gustaría a los empresarios europeos que aquí hubiera las mismas condiciones laborales que en China.

JackNorte
#6 China es el camino para China, un camino que cambia a mejor para los chinos. Pero el empresario de Reino Unido fuera de la comunidad europea despues del breexit puede imitar a quien quiera , pero eso no significa que sea el sistema chino , es una imitacion sin las demas contra partidas y evolucion y planificacion.

capitan__nemo
El otro dia leia en un libro "marcus marc y la ruta del petroleo" (una muy interesante historia del petroleo desde rockefeller) que los trabajadores de las plataformas petroliferas trabajaban 12 horas al dia. Pero se me olvidó que trabajaban 2 semanas seguidas en la plataforma y despues libraban otras 2 semanas que se iban con sus familias.

Expat_Guinea_Ecuatorial
#8 Algunos bomberos y algunos medicos trabajan 24 horas seguidas en España. Los de Silicon Valley son aficionados

HeilHynkel
Por lo que dicen de China ... allí el 996 se pagaba ... aquí lo quieren por el morro.

Antipalancas21
Muchas son las personas que, al buscar trabajo, ven que las startups de la zona de California donde tantas empresas tecnológicas se instalan para buscar su triunfo en el mercado, piden a los trabajadores ir de lunes a sábado y, a veces, incluso, los domingos. Es decir que, mientras China se está distanciando del 996, empresas tecnológicas de Estados Unidos avanzan en esta dirección. Y no solo al otro lado del Atlántico. Telegraph ha recogido que es una tendencia que se está afianzando en startups de IA del Reino Unido.

cenutrios_unidos
Tendencia para subnormales.

berkut
muchos jefes se han venido arriba y ya no se cortan a la hora de maltratar públicamente a sus empleados o de hablar mal de los trabajadores sin miedo a las represalias.

A medida q el trabajo humano se vaya reduciendo y el capital vaya concentrándose en pocas manos, no veo cómo la mayoría va a poder hacerse respetar...

Olepoint
#7 Pues como se ha hecho siempre en la historia, con las guillotinas.... ¡¡¡ Ah, no , espera, que ahora tenemos urnas !!!


PD. Pero tranquilo, mientras haya fachapobres que voten al mismo partido que votan los ultraricos, no tenemos solución.


