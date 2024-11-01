edición general
17 meneos
18 clics
China pide a Estados Unidos e Irán que reabran el estrecho de Ormuz “lo antes posible”

China pide a Estados Unidos e Irán que reabran el estrecho de Ormuz “lo antes posible”

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, reclamó este miércoles un cese “completo” de las hostilidades en Oriente Medio y pidió a Estados Unidos e Irán reabrir “lo antes posible” el estrecho de Ormuz, tras reunirse en Pekín con su homólogo iraní, Abas Araqchi. “China considera que hay que lograr sin demora un cese completo de los combates, que es aún más inaceptable relanzar las hostilidades, y que es esencial seguir negociando”, declaró Wang Yi, citado en un comunicado publicado por su oficina. Leer en modo lectura

| etiquetas: china , estrecho de ormuz , estados unidos , irán
15 2 0 K 177 actualidad
5 comentarios
15 2 0 K 177 actualidad
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Menos mal que quedan países con líderes con un mínimo de sentido común.
3 K 51
#1 VFR
Quien quiera entender que entienda. Hay nuevo jefe en la oficina
2 K 40
#4 Pitchford
Les insta a los dos, pero ya se sabe a quien se dirige fundamentalmente.. Venga, para casa ya!
1 K 32
#3 Suleiman
Parece que lo que comento perro Sánchez está surgiendo efecto.
1 K 25
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
En otras palabras, chicos que me estáis jodiendo los dos, que la mayoría que sale de Ormuz viene para China y no os habéis enterado  media
0 K 14

menéame