China pide a Estados Unidos e Irán que reabran el estrecho de Ormuz “lo antes posible”

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, reclamó este miércoles un cese “completo” de las hostilidades en Oriente Medio y pidió a Estados Unidos e Irán reabrir “lo antes posible” el estrecho de Ormuz, tras reunirse en Pekín con su homólogo iraní, Abas Araqchi. “China considera que hay que lograr sin demora un cese completo de los combates, que es aún más inaceptable relanzar las hostilidades, y que es esencial seguir negociando”, declaró Wang Yi, citado en un comunicado publicado por su oficina. Leer en modo lectura