China necesita tantísima basura que ha llegado a una medida desesperada para conseguirla. Ha empezado a desenterrarla

Hace apenas una década, China era considerado el vertedero del mundo por, entre otras cosas, importar cerca del 70% de todos los residuos plásticos a nivel mundial. Ante la atónita mirada del resto de países, los chinos demandaban el papel, la chatarra o los textiles que el resto del planeta no quería. Y lo hacía a un ritmo de millones de toneladas anuales. Lo más impresionante de ese cuestionable hito es que, en realidad, ya iban sobrados de basura. La que se empezó a acumular en las afueras de sus principales ciudades en forma de inmensos