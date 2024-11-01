China se lanza de lleno al primer centro de datos submarino del mundo alimentado por energía eólica [ENG]

China ha completado la primera fase de construcción de lo que afirma ser el primer centro de datos submarino del mundo (UDC). Ubicado en la Zona Especial de Lin-gang, en Shanghái, con un coste aproximado de 1.600 millones de yuanes (226 millones de dólares), supone un hito importante en la búsqueda de soluciones sostenibles para la creciente demanda energética de la infraestructura informática del país. Alimentado íntegramente por energía eólica, el proyecto tiene una capacidad total de 24 megavatios.