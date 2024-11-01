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China e Italia impulsan sus relaciones comerciales

China e Italia impulsan sus relaciones comerciales

China e Italia están intensificando su colaboración económica, mientras funcionarios y líderes empresariales de ambas partes se reúnen en Beijing para mantener conversaciones comerciales y de inversión. Con la asistencia de altos funcionarios y personalidades de ambos países, la 16ª Comisión Conjunta China-Italia sobre Cooperación Económica y Comercial aprovecha el impulso de las conversaciones anteriores, incluida la puesta en marcha de vuelos directos entre Venecia y Shanghai.

| etiquetas: italia , china , impulso , revelaciones , comerciales
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8 comentarios
11 2 0 K 161 politica
termopila #1 termopila
Meloni comunista!
4 K 73
#3 woke
#1 relaciones comerciales capitalistas
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vicus. #4 vicus.
#1 Como Rueda el actual presidente de la Xunta de Galicia, hablan mandarín en la intimidad y se van a Chaina que es el que lleva la voz cantante.
1 K 33
sotillo #5 sotillo
#1 Siempre un paso detrás de Pedro, será una boca chancla pero no es tonta, sabe donde toca estar ahora
3 K 46
vicus. #6 vicus. *
#5 Meloni se ha dado cuenta antes que otros de su misma cuerda política donde está el lado correcto de la historia. Suerte para nosotros que el PP y VOX aún no se den de cuen..
1 K 33
vicus. #2 vicus.
Todo el mundo a la rueda de Perro Sanxe. Que el Perro dice no a la guerra, la colega de Abascal dice no a la guerra, que el Perro no autoriza a los aviones yanquis despegar para bombardear Irán, Meloni hace los mismos, el Perro se va a china, Italia hace lo mismo. Y Abascal que hace o que dice, pues el subnormal, tiene votontos de sobra que haga lo que haga diga lo que diga le aplauden como borregos.
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#8 Suleiman
Esta siguiendo el rastro de perro ...
1 K 26

menéame