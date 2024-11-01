China e Italia impulsan sus relaciones comerciales

China e Italia están intensificando su colaboración económica, mientras funcionarios y líderes empresariales de ambas partes se reúnen en Beijing para mantener conversaciones comerciales y de inversión. Con la asistencia de altos funcionarios y personalidades de ambos países, la 16ª Comisión Conjunta China-Italia sobre Cooperación Económica y Comercial aprovecha el impulso de las conversaciones anteriores, incluida la puesta en marcha de vuelos directos entre Venecia y Shanghai.