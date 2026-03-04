Por qué China gana cuando los precios del petróleo se disparan

China está lejos de ser una víctima del impacto energético del conflicto con Irán; es muy probable que salga beneficiada de este episodio, ya sea a través de menores costos de importación, una rentabilidad inesperadamente alta en la refinación o ventajas competitivas ampliadas en la manufactura intensiva en energía. Las sanciones energéticas y las interrupciones en el suministro, destinadas a disuadir a los adversarios, pueden, bajo ciertas condiciones, concentrar los costos entre los países aliados y generar beneficios inesperados para...