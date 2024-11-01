edición general
China expulsa a segundo militar de más rango por corrupción

El anuncio acabó con meses de especulaciones sobre la situación de He, quien no había aparecido en público desde marzo. Es la primera vez que el poder chino confirma oficialmente su destitución, sin brindar detalles sobre una eventual detención. Xi ha convertido la erradicación de la supuesta corrupción en todos los niveles del gobierno en una prioridad absoluta desde que llegó al poder hace poco más de una década.

cunaxa
En España lo equivalente sería no votar al segundo partido con más votos (el PP) por haber sido declarado culpable de corrupción en los tribunales.

Fue en el caso Gürtel, para quien no lo recuerde.
Gry
¿Del cargo o del planeta? Porque los chinos no se suelen andar con tonterías cuando tienen que dar ejemplo con alguito.
josejon
Próximamente en todas las democracias occidentales.
fillodebreoganhn
Oxalá un Xin en españistán. {0x1f525}
