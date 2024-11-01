China expulsa a segundo militar de más rango por corrupción

El anuncio acabó con meses de especulaciones sobre la situación de He, quien no había aparecido en público desde marzo. Es la primera vez que el poder chino confirma oficialmente su destitución, sin brindar detalles sobre una eventual detención. Xi ha convertido la erradicación de la supuesta corrupción en todos los niveles del gobierno en una prioridad absoluta desde que llegó al poder hace poco más de una década.