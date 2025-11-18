·
8
meneos
49
clics
China explora la superficie de Marte y encuentra una red de cuevas que podría albergar restos de vida antigua
El descubrimiento podría implicar la detección de las primeras cuevas kársticas fuera de la Tierra. Los científicos aseguran que podría albergar vestigios de un pasado más húmedo.
|
etiquetas
:
china
,
marte
,
cuevas
7
1
1
K
65
actualidad
5 comentarios
7
1
1
K
65
actualidad
#2
TonyStark
Madre mía, la paja mental que se hace El Confidencial para atraer lecturas: podría contener restos de vida antigua o incluso toda una civilización de Insectores (Orson Scott Card fact check)
0
K
12
#3
skaworld
Por fin un medio serio valida lo que he sabido toda la vida, tras la guerra con los reptilianos, los hombres-topo fueron expulsados de la tierra hueca y tuvieron que exiliarse a marte y han construido allí sus laberínticas megaciudades subterraneas, desde donde acechan para atacar.
No hay otra explicación posible.
¡Salve hombres-topo!
0
K
11
#4
RamonMercader
#3
seso confirmaria que solo la tierra es hueca, si han tenido que excavar alli su ciudad. O quizá se volvió hueva de tanto excavar, eso explicaría las montañas
1
K
18
#1
Suleiman
Magufada del confidencial, próximamente en la nave del misterio.
0
K
10
#5
Nitanmal
También podrían estar ahí los servidores del Matrix
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
