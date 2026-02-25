China deja a NVIDIA y AMD sin acceso anticipado a DeepSeek V4 en favor de Huawei

DeepSeek ha decidido excluir a NVIDIA y AMD del acceso anticipado a su nuevo modelo de Inteligencia Artificial V4 y ha optado por facilitarlo únicamente a fabricantes chinos. Dejar fuera a los grandes diseñadores de GPU estadounidenses altera el equilibrio que hasta ahora existía y envía un mensaje claro sobre la dirección que quiere tomar China en su ecosistema de IA: independencia total u ocultación de cómo se entrenó.
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Anda como el resto de IAs norteamericanas...
"altera el equilibrio que hasta ahora existía"
Que equilibro existia hasta ahora ?
ChatGPT no opera oficialmente en China. OpenAI, la empresa creadora, no ofrece sus servicios en estas regiones.
Claude, de Anthropic, no opera tampoco en China y, la empresa ha tomado medidas activas para bloquear el acceso desde ese país.
En papanatas informatico cada dia da mas pena.... ya parece Xataka oye
Ayer que si Debian prohíbe a los hombres en roles de poder... hoy que si DeepSeek rompe no se que equilibrio...
www.reuters.com/world/china/deepseek-withholds-latest-ai-model-us-chip
www.nxcode.io/es/resources/news/deepseek-v4-release-specs-benchmarks-2