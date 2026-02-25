edición general
14 meneos
38 clics
China deja a NVIDIA y AMD sin acceso anticipado a DeepSeek V4 en favor de Huawei

China deja a NVIDIA y AMD sin acceso anticipado a DeepSeek V4 en favor de Huawei

DeepSeek ha decidido excluir a NVIDIA y AMD del acceso anticipado a su nuevo modelo de Inteligencia Artificial V4 y ha optado por facilitarlo únicamente a fabricantes chinos. Dejar fuera a los grandes diseñadores de GPU estadounidenses altera el equilibrio que hasta ahora existía y envía un mensaje claro sobre la dirección que quiere tomar China en su ecosistema de IA: independencia total u ocultación de cómo se entrenó.

| etiquetas: deepseek , nvidia , amd , huawei , china , eeuu , ia , chips
11 3 0 K 129 tecnología
6 comentarios
11 3 0 K 129 tecnología
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"independencia total u ocultación de cómo se entrenó."
Anda como el resto de IAs norteamericanas...

"altera el equilibrio que hasta ahora existía"
Que equilibro existia hasta ahora ?
ChatGPT no opera oficialmente en China. OpenAI, la empresa creadora, no ofrece sus servicios en estas regiones.
Claude, de Anthropic, no opera tampoco en China y, la empresa ha tomado medidas activas para bloquear el acceso desde ese país.

En papanatas informatico cada dia da mas pena.... ya parece Xataka oye xD
Ayer que si Debian prohíbe a los hombres en roles de poder... hoy que si DeepSeek rompe no se que equilibrio...
8 K 94
#3 Eukherio
#1 Siempre fueron el equivalente al periodismo deportivo para temas de informática y videojuegos. Les va bien porque publican a todas horas y el sensacionalismo vende.
0 K 8
#4 danix83
#1 Tienes la misma noticia en muchos más medios... He mandado esta por ser en español
www.reuters.com/world/china/deepseek-withholds-latest-ai-model-us-chip
0 K 9
Bifaz #6 Bifaz *
#4 #1 Esta también está en español y da bastante más datos, incluyendo benchmarks filtrados que ya veremos lo inflados que están (o no) cuando lo podamos probar. En esta noticia mencionan los chips (chinos) con los que ha sido entrenado: Huawei Ascend 910B y Cambricon MLU.

www.nxcode.io/es/resources/news/deepseek-v4-release-specs-benchmarks-2
0 K 14
Sr.No #5 Sr.No
Hostias! La mujer de al lado es el Jensen Juan con el filtro de luz DSSL5 activado? :troll:
0 K 14
#2 R2dC
Esto no lo vieron venir con el SDDL5
0 K 8

menéame