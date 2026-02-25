China deja a NVIDIA y AMD sin acceso anticipado a DeepSeek V4 en favor de Huawei

DeepSeek ha decidido excluir a NVIDIA y AMD del acceso anticipado a su nuevo modelo de Inteligencia Artificial V4 y ha optado por facilitarlo únicamente a fabricantes chinos. Dejar fuera a los grandes diseñadores de GPU estadounidenses altera el equilibrio que hasta ahora existía y envía un mensaje claro sobre la dirección que quiere tomar China en su ecosistema de IA: independencia total u ocultación de cómo se entrenó.