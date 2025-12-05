edición general
China debe cercar a Taiwán para frenar el ataque de EE.UU. a Venezuela

Atilio Boron, sociólogo argentino: China no debería demorar un segundo más en establecer un cerco con sus naves de guerra en torno a Taiwan. No sólo para salvar vidas en Venezuela, sino en defensa propia. Esto es, para preservar a China de la insaciable voracidad de dominio de Washington.

7 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
A todos los militaristas los mandaba yo al Congo o algún sitio en guerra. A ver que les parece. Si tanto les gusta la guerra que la vivan en primera persona
perrico #3 perrico
#1 No se si has leído la noticia.
No está pidiendo pegar un solo tiro. Simplemente dejar en evidencia e EEUU usando su misma doctrina, precisamente para desmontarla.
Se puede estar de acuerdo con la efectividad, pero el autor del artículo no propone militarismo sin más.
#4 kaos_subversivo
#3 Si vis pacem, para bellum
Sawyer76 #2 Sawyer76
Vaya iluminado xD
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
EE.UU. no va atacar Venezuela y China no va a presionar a Taiwan. Si EE.UU. se lanzará contra Venezuela toda Latinoamérica se uniría contra EE.UU.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Claro. Miliki y Bukake los primeros.
ThePetersellers #7 ThePetersellers
Mientras EEUU provoca y financia casi todas las guerras del planeta. Todavía hay algunos que creen que se puede ser pacifista dejándolo estar.
Por desgracia no se puede.
Cuando un país se convierte en imperio y obliga a todos los demás a financiarle bajo su poder primero suave, y ahora duro. Quedarnos haciéndonos los tontos, es convertirnos en cómplices del terrorismo qlobal que mantiene.
Si crees que tu bocadillo solo se puede pagar gracias a un sistema se que mantiene desplegando portaaviones, con golpes de estado y con control total de los medios de comunicación, deberías replantearte tu propia existencia y volver a mirar desde lo más íntimo donde estás y que es lo que esperas de la vida.
