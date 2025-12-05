China debe cercar a Taiwán para frenar el ataque de EE.UU. a Venezuela

Atilio Boron, sociólogo argentino: China no debería demorar un segundo más en establecer un cerco con sus naves de guerra en torno a Taiwan. No sólo para salvar vidas en Venezuela, sino en defensa propia. Esto es, para preservar a China de la insaciable voracidad de dominio de Washington.
No está pidiendo pegar un solo tiro. Simplemente dejar en evidencia e EEUU usando su misma doctrina, precisamente para desmontarla.
Se puede estar de acuerdo con la efectividad, pero el autor del artículo no propone militarismo sin más.
Claro. Miliki y Bukake los primeros.
Por desgracia no se puede.
Cuando un país se convierte en imperio y obliga a todos los demás a financiarle bajo su poder primero suave, y ahora duro. Quedarnos haciéndonos los tontos, es convertirnos en cómplices del terrorismo qlobal que mantiene.
Si crees que tu bocadillo solo se puede pagar gracias a un sistema se que mantiene desplegando portaaviones, con golpes de estado y con control total de los medios de comunicación, deberías replantearte tu propia existencia y volver a mirar desde lo más íntimo donde estás y que es lo que esperas de la vida.