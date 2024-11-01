edición general
China crea un arma de microondas de alta potencia (HPM) que puede lanzar ráfagas de energía de 20 gigavatios durante 1 minuto

Aunque Starlink se ha hecho cada vez más popular, en China han creado la que se considera como la peor pesadilla de Starlink, pues sería capaz de derribar el Internet satelital de Elon Musk. Se trata así de un "arma", pero no usa balas ni explosivos, sino que emplea ráfagas de energía microondas de alta potencia (HPM), conocida como TPG1000C. Esta puede interferir en la señal y deshabilitar satélites de Starlink si se llega a 1 gigavatio o más y en este caso hablamos de que consiguen sostener 20 gigavatios durante un minuto.

Priorat #1 Priorat *
20 GW para entendernos, es como la demanda eléctrica de entre el 80 y 50% de toda España. Si es un minuto, pues un minuto.

Y eso es la potencia del microondas. Ahí hay que descontar la eficiencia. Así que permitidme que no me crea un arma de 20 "gigovatios". Aunque sea en China y aunque sea un solo mituto.

(Por poner un ejemplo, ahora mismo 35GW toda España)  media
5 K 74
#9 SantanaS
#1 y cómo se suministra esa cantidad de potencia?
0 K 7
placeres #10 placeres
#1 Quiero entender que esos 20Gw son el máximo teórico que el dispositivo puede aguantar sin reventar (Unas de las limitaciones del sistema como decir cual es la capacidad de la lente de enfoque de un láser de alta potencia en segundos cuando su operación esperada duraría décimas de segundo), no el consumo nominal calculado cuando este en funcionamiento.. Y al hacerlo público podemos pensar que como arma sigue siendo un mero prototipo teórico.

Me encanta el lenguaje Space X.. consumidores,…   » ver todo el comentario
0 K 11
Zarangollo #5 Zarangollo *
Da igual la potencia, siempre se deja el centro frío y los bordes ardiendo
4 K 51
Supercinexin #4 Supercinexin
Esperemos que fría muchos satélites USAmericanos y si son de Elon mejor, más risas.
1 K 26
Gry #8 Gry
Faltan datos. Habla de ráfagas, igual duran un microsegundo y tarda 10 segundos en recargar el disparo. :-P
0 K 18
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Los laser de alta potencia se diluyen en la atmósfera a partir de cierto alcance, no sé si lo hacen las microondas, así que de momento, esto es información que se queda en barbecho hasta que haya algo más.
0 K 14
Ovlak #2 Ovlak *
¿A cuántos DeLorean equivale?
0 K 11
Apotropeo #3 Apotropeo
Esa es la energía que gasta Madrid en 6 horas.

Lo paso a unidades modernas, y no valen ni las piscinas ni lo Bernabéus
:troll:
0 K 11
Lerena #11 Lerena
Matan 2 pájaros de un tiro. Pueden derribar satélites y hacer palomitas de maíz.
0 K 9
J.P.S. #7 J.P.S. *
Olvidaros de Starlink , esto tiene mucho más potencial como freír pato a la Cantonesa mientras el pato está volando.
[Troll]
0 K 7

