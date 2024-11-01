China crea un arma de microondas de alta potencia (HPM) que puede lanzar ráfagas de energía de 20 gigavatios durante 1 minuto  

Aunque Starlink se ha hecho cada vez más popular, en China han creado la que se considera como la peor pesadilla de Starlink, pues sería capaz de derribar el Internet satelital de Elon Musk. Se trata así de un "arma", pero no usa balas ni explosivos, sino que emplea ráfagas de energía microondas de alta potencia (HPM), conocida como TPG1000C. Esta puede interferir en la señal y deshabilitar satélites de Starlink si se llega a 1 gigavatio o más y en este caso hablamos de que consiguen sostener 20 gigavatios durante un minuto.
Y eso es la potencia del microondas. Ahí hay que descontar la eficiencia. Así que permitidme que no me crea un arma de 20 "gigovatios". Aunque sea en China y aunque sea un solo mituto.
(Por poner un ejemplo, ahora mismo 35GW toda España)
