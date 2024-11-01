China construye aviones de guerra de quinta generación mucho más rápido que Estados Unidos

Se cree que China posee más de 200 aviones de combate Chengdu J-20 “Mighty Dragon”, con cinco líneas de producción y un nuevo J-20 construido cada ocho días. En comparación, Estados Unidos no produce ningún F-22 Raptor nuevo. Cuenta con solo unos 185 de estos aviones, y algunos de los más antiguos están a punto de ser retirados. De los 400 F-35 sólo hay un 60% de disponibilidad y China ha anunciado que producirá 50 J-35 anualmente. China tiene como objetivo la primera cadena de islas, Taiwan inclusive, con lo que en caso de conflicto tendría ve
Todo esto le va a crear problemas económicos más graves.
Sigo creyendo que lo mejor que le podía pasar al mundo es que saliese elegido Trump como Presidente de los Estados Unidos.
Quién se sorprenda de que China también será una potencia de fabricación militar, es un poco inocente. ¿Alguien pensaba que se limitarían a fabricar coches eléctricos a buen precio y móviles?
¿De verdad teniendo a los EEUU enfrente creando guerras y conflictos se pensaba que China se iba a quedar mirando? ¿De verdad alguien se pensaba que industria bélica china no iba a adelantar a la corrupta industria armamentística yankee?