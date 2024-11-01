China construye aviones de guerra de quinta generación mucho más rápido que Estados Unidos

Se cree que China posee más de 200 aviones de combate Chengdu J-20 “Mighty Dragon”, con cinco líneas de producción y un nuevo J-20 construido cada ocho días. En comparación, Estados Unidos no produce ningún F-22 Raptor nuevo. Cuenta con solo unos 185 de estos aviones, y algunos de los más antiguos están a punto de ser retirados. De los 400 F-35 sólo hay un 60% de disponibilidad y China ha anunciado que producirá 50 J-35 anualmente. China tiene como objetivo la primera cadena de islas, Taiwan inclusive, con lo que en caso de conflicto tendría ve