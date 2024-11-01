edición general
8 meneos
42 clics
China construye aviones de guerra de quinta generación mucho más rápido que Estados Unidos

China construye aviones de guerra de quinta generación mucho más rápido que Estados Unidos

Se cree que China posee más de 200 aviones de combate Chengdu J-20 “Mighty Dragon”, con cinco líneas de producción y un nuevo J-20 construido cada ocho días. En comparación, Estados Unidos no produce ningún F-22 Raptor nuevo. Cuenta con solo unos 185 de estos aviones, y algunos de los más antiguos están a punto de ser retirados. De los 400 F-35 sólo hay un 60% de disponibilidad y China ha anunciado que producirá 50 J-35 anualmente. China tiene como objetivo la primera cadena de islas, Taiwan inclusive, con lo que en caso de conflicto tendría ve

| etiquetas: china , j-35 , j-20 , cazas , eeuu , f-35 , f-22 , taiwan , producción
7 1 0 K 98 actualidad
6 comentarios
7 1 0 K 98 actualidad
Connect #2 Connect
Estados Unidos es un gigante con pies de barro al que solo salva la exagerada dependencia al consumo de sus ciudadanos. Pero cada vez tiene más deuda, su política se vuelve errática y está a punto de tener un grave conflicto civil. No lo llamaría guerra civil, pero si que ese país se va a dividir y es cuestión de tiempo que grupos armados empiecen a atacar por su cuenta a lo que ellos consideren afines a los Antifa, inmigrantes, etc...

Todo esto le va a crear problemas económicos más graves.

Sigo creyendo que lo mejor que le podía pasar al mundo es que saliese elegido Trump como Presidente de los Estados Unidos.
3 K 57
Mixtape96 #4 Mixtape96
#2 cuando el presidente de los EEUU ya está llamando a defenderse de sus propios ciudadanos con cada vez más ciudades militarizadas...
1 K 20
Mixtape96 #3 Mixtape96
China no necesita una actuación militar para quedarse con Taiwan. Lo están haciendo con diplomacia.

Quién se sorprenda de que China también será una potencia de fabricación militar, es un poco inocente. ¿Alguien pensaba que se limitarían a fabricar coches eléctricos a buen precio y móviles?

¿De verdad teniendo a los EEUU enfrente creando guerras y conflictos se pensaba que China se iba a quedar mirando? ¿De verdad alguien se pensaba que industria bélica china no iba a adelantar a la corrupta industria armamentística yankee?
1 K 14
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Dentro de 25-30 años podremos juzgar a China como el país en el que se ha convertido.
0 K 14
#1 Patruclo
El problema no estará en la primera guerra de Taiwan, si no el la postguerra y es ahí en donde estos datos pasan a ser fundamentales para marcar la reconstrucción y con ello el nuevo poder militar.
0 K 9
#5 Klamp
Vaya sarta de mentiras xD
0 K 8

menéame