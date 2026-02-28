edición general
En China los coches eléctricos baratos traen "Autopilot", en Europa, Renault quiere que uses el móvil como pantalla

El Renault Twingo más barato apuesta por un equipamiento extremadamente básico. En un contexto donde China ofrece más tecnología por menos dinero, la estrategia europea genera muchas dudas de si tendrá éxito a medio y largo plazo.

josde #1 josde
La estrategia Europea es un mojon como siempre les pasa.
azathothruna #8 azathothruna
#1 La racha de suerte desde Colon se acabo.
maspipinobreve #2 maspipinobreve
Pantallas cero
manbobi #3 manbobi *
Hay un poco de spam en este usuario
www.meneame.net/user/empe/history
Gry #4 Gry *
Pues lo de usar el móvil como pantalla me parece una buena idea. ¿Para que carajo necesito una pantalla de 20" en el salpicadero si lo que tengo que mirar es la carretera?

Además así te aseguras de que el coche tiene botones físicos para todas las funciones importantes.
Brimstone #6 Brimstone
#4 Vendo Opel Corsa sin salpicadero.
#9 Review
#4 Estoy medio de acuerdo contigo:

Por un lado me parece que tener mil pantallas es tontería cuando el móvil seguramente haga mucho mejor el trabajo que la mierda de software que trae el coche de serie,
pero por otro una pantalla más grande que la de un móvil ayuda y mucho cuando estás conduciendo usando GPS y no quieres quedarte unos segundos mirando la pantalla del GPS intentando averiguar si te indica en la primera salida o en la que está unos pocos metros más adelante
Kantinero #5 Kantinero
Sueldos europeos y precios chinos complicado
#11 MenéameApesta
Lo que no se puede hacer es quejarse de que los coches son muy caros y querer que lleven mil accesorios innecesarios.
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
si usa el movil...como pantalla en el coche, en la dgt se le estan haciendo el culo pesicola ya
hakcer_dislexico #13 hakcer_dislexico
#7 En absoluto, esta igual de prohibido manipular la pantalla del movil y la del coche.
#10 bizcobollo
Se acuerdan de cuando cobraban 4.000 € por poner un navegador en el coche que no tenía un coste ni de 150, y ahora ya no se atreven a tanto. Prefieren llamarlo minimalismo.
#12 MenéameApesta *
#10 No creo que tuvieran un coste de 150 euros porque siguen funcionando después de 20 años. Una tablet de 150 euros te dura un cagarro.
