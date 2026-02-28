En China los coches eléctricos baratos traen "Autopilot", en Europa, Renault quiere que uses el móvil como pantalla

El Renault Twingo más barato apuesta por un equipamiento extremadamente básico. En un contexto donde China ofrece más tecnología por menos dinero, la estrategia europea genera muchas dudas de si tendrá éxito a medio y largo plazo.
| etiquetas: eléctricos , coches
www.meneame.net/user/empe/history
Además así te aseguras de que el coche tiene botones físicos para todas las funciones importantes.
Por un lado me parece que tener mil pantallas es tontería cuando el móvil seguramente haga mucho mejor el trabajo que la mierda de software que trae el coche de serie,
pero por otro una pantalla más grande que la de un móvil ayuda y mucho cuando estás conduciendo usando GPS y no quieres quedarte unos segundos mirando la pantalla del GPS intentando averiguar si te indica en la primera salida o en la que está unos pocos metros más adelante