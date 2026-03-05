edición general
China cambia de aliados: prescinde de EEUU y apuesta por la UE y Oriente Medio para sus investigaciones científicas

El gigante asiático ha aumentado sus inversiones en ciencia y salud, aunque según The Lancet aún tienen que pulir la metodología de sus ensayos clínicos. China es uno de los principales actores del orden internacional actual. Mientras que en la Guerra Fría el mundo estaba dividido entre Estados Unidos y Rusia, ahora el dominio del planeta está dividido entre más potencias y China tiene mucho que decir al respecto. Su paso adelante se ha visto a nivel económico, militar e incluso científico.

Bienvenido Mr. Marshall señol Winnie the Pooh.

Os lecibimos chinos con aleglía
Olé mi madle, olé mi suegla y olé mi tía
Chinos, vienen a españa goldos y sanos
Olé mi madle, olé mi suegla y olé mi tía.
De verdad, busquemos aliados. No amos. Y si esos aliados nos la juegan, se buscan otros. Lo de EE.UU no puede ser tolerable, ni ahora ni nunca.
EE.UU. es tóxico, pero además dominado por Israel que es un país genocida.
#3 Que puede joderte solo por llevarle la contraria, con amigos así no necesitas enemigos
#4 La célebre frase atribuida a Henry Kissinger, "ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser su amigo es fatal", subraya la naturaleza pragmática y a menudo despiadada de la política exterior estadounidense. Sugiere que los aliados pueden ser sacrificados o abandonados cuando los intereses nacionales de EE. UU. cambian, convirtiendo la amistad en un riesgo mortal.
Con EE.UU. nunca se está bien, mejor que te ignoren.
