China cambia de aliados: prescinde de EEUU y apuesta por la UE y Oriente Medio para sus investigaciones científicas

El gigante asiático ha aumentado sus inversiones en ciencia y salud, aunque según The Lancet aún tienen que pulir la metodología de sus ensayos clínicos. China es uno de los principales actores del orden internacional actual. Mientras que en la Guerra Fría el mundo estaba dividido entre Estados Unidos y Rusia, ahora el dominio del planeta está dividido entre más potencias y China tiene mucho que decir al respecto. Su paso adelante se ha visto a nivel económico, militar e incluso científico.