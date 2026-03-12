China se burla de los países que asistieron a “Escudo de las Américas”, el evento impulsado por Trump

La embajada acompañó la publicación con la frase: “¿Escudo de las Américas o grilletes de las Américas?”. En la escena central, el águila presiona un botón rojo colocado frente a ella. Tras activarlo, se desatan llamas fuera de la sala y las aves pequeñas, visiblemente asustadas, piden ayuda. El águila las reúne bajo un escudo con la bandera estadounidense, pero el dispositivo termina convirtiéndose en una trampa cuando aparecen púas que las mantienen atrapadas. “La seguridad viene con algo de control”, dice el personaje al final del video.