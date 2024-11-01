edición general
China blinda por ley la atención infantil en un movimiento sin precedentes para salvar su economía

China blinda por ley la atención infantil en un movimiento sin precedentes para salvar su economía

China ha presentado la primera ley nacional de atención infantil para revertir su crisis demográfica, con medidas que abaratan costes y estandarizan servicios para menores de tres años.

#1 Blacloud
Año 2040: China retira las subvenciones a la crianza
Año 2060: China vuelve a implantar la política de un solo hijo
GOTO 0
