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China aumenta su capacidad de producción de cazas furtivos J-20 y J-35

China aumenta su capacidad de producción de cazas furtivos J-20 y J-35

La empresa estatal de aviación de China ha ampliado drásticamente sus instalaciones de fabricación de aeronaves militares, incluido el caza J-20 de quinta generación, con una capacidad total de producción de cazas que alcanzará entre 300 y 400 unidades anuales, doblando la capacidad de fabricación de USA. Una base de pruebas en Xinjiang, apodada «el Área 51 de China», ha duplicado su tamaño. El auge de la producción china podría dar como resultado la mayor flota de cazas del mundo para 2029, junto con la expansión de los portaaviones,

| etiquetas: china , cazas , furtivos
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4 comentarios
8 2 0 K 127 actualidad
azathothruna #4 azathothruna
Y justo ahora que se estan "accidentando" los F 35 :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
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#1 tropezon
No se, es como si los chinos se estuvieran oliendo algo :troll:
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Trigonometrico #2 Trigonometrico
#1 No tendría por qué. Con el dinero de un caza fabrican decenas de miles de drones, y 1.000 drones son muy superiores a cualquier caza.
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mmcnet #3 mmcnet
Yo iría aprendiendo chino
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menéame