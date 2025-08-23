edición general
China arroja una vaca al mar y despierta sin querer a 8 'dormilones' en las profundidades

El experimento pretendía averiguar qué sucede en las profundidades tras la muerte de grandes mamíferos marinos. Lo que consiguieron documentar no era esperable. A los pocos minutos de que el cuerpo se asentara en las profundidades marinas, ocho tiburones dormilones del Pacífico (Somniosus pacificus) hicieron acto de presencia. Como subrayan los investigadores, jamás se había documentado la existencia de estos animales en esta región del mundo. Es más, no dudaron en clasificarlos entre los depredadores marinos más escurridizos.

victorjba #1 victorjba
Yo también me despierto si huelo comida xD
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Joder, está que se sale el confitadito en agosto.
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 Los becarios que se aburren.
