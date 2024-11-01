China anuncia que Trump visitará el país del 13 al 15 de mayo

Las autoridades chinas han anunciado este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita al país asiático entre los próximos días 13 y 15 de mayo, tras haber sido invitado por su par en Pekín, Xi Jinping. "Por invitación del presidente (chino) Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo", ha confirmado la portavocía del Ministerio de Exteriores del Gigante Asiático en un mensaje publicado en redes sociales.
