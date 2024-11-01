China afirma que "aplastará" injerencias en Taiwán tras despliegue de misiles de Japón

China acusó este miércoles a Japón de aumentar deliberadamente la tensión regional con el despliegue de misiles en una cadena de islas cercana a Taiwán y advirtió de que "aplastará" cualquier intento de injerencia externa en lo que considera un asunto interno.
| etiquetas: china , taiwán , japón , islas nansei , tensión china-japón
La mano negra detras de esto... los de siempre
