China afirma que "aplastará" injerencias en Taiwán tras despliegue de misiles de Japón

China acusó este miércoles a Japón de aumentar deliberadamente la tensión regional con el despliegue de misiles en una cadena de islas cercana a Taiwán y advirtió de que "aplastará" cualquier intento de injerencia externa en lo que considera un asunto interno.

Gry #1 Gry *
En Taiwan están bien como están. Que declaren su independencia es inaceptable para China y que se unan a China es inaceptable para los EEUU. :-P
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"con el despliegue de misiles en una cadena de islas cercana a Taiwán"
La mano negra detras de esto... los de siempre

EE UU exige a sus aliados que aclaren qué papel adoptarán si China invade a Taiwán
www.larazon.es/internacional/exige-sus-aliados-que-aclaren-que-papel-a

EEUU y Japón preparan una respuesta conjunta para contener a China en Taiwán y el Pacífico…   » ver todo el comentario
ipanies #3 ipanies *
Usa es un proxeneta de la guerra, para que van a morir ellos si pueden mandar morir a otros por sus intereses?!?! En este caso el tonto útil va a ser Japón... Viendo a Ucrania no se cómo no piden otra bomba atómica en lugar de seguir los dictados del abusón yanke o_o
