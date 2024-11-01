China abre investigación contra Estados Unidos de América por posibles barreras a la competencia

Estados Unidos ha implementado numerosas prácticas y medidas en el ámbito comercial que perturban gravemente las cadenas de suministro globales, entre las que se incluyen: restringir o prohibir la entrada de productos chinos al mercado estadounidense, restringir o prohibir la exportación de productos de alta tecnología a China y restringir o prohibir la inversión bilateral en sectores clave. Algunas de ellas violan las normas de la OMC y otros tratados o acuerdos económicos y comerciales celebrados o suscritos conjuntamente por China y EE. UU.
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