Chile: Denunciando la expansión de los intereses corporativos y extractivos: incendios en el Biobío y la Patagonia

No aceptamos el relato oficial. El Biobío es un territorio históricamente convertido en zona de sacrificio y modelo de saqueo que viene operando hace décadas, con monocultivos industriales, desregulación, abandono estatal y la instalación de megaproyectos que chocan con la vida comunitaria. No es casual que en medio del humo reaparezcan, una y otra vez, los intereses que buscan lucrarse con la tierra y con su “reconstrucción”. En los mismos lugares donde hoy arden comunidades, se empujan proyectos extractivos.