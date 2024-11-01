edición general
Chile: Denunciando la expansión de los intereses corporativos y extractivos: incendios en el Biobío y la Patagonia

No aceptamos el relato oficial. El Biobío es un territorio históricamente convertido en zona de sacrificio y modelo de saqueo que viene operando hace décadas, con monocultivos industriales, desregulación, abandono estatal y la instalación de megaproyectos que chocan con la vida comunitaria. No es casual que en medio del humo reaparezcan, una y otra vez, los intereses que buscan lucrarse con la tierra y con su “reconstrucción”. En los mismos lugares donde hoy arden comunidades, se empujan proyectos extractivos.

rogerius #1 rogerius
Del artículo: «…denunciamos con fuerza que los intereses empresariales y extractivistas se expanden sobre Sudamérica; arrasando bosques, apropiándose de aguas y montañas, y que esta expansión coincide con una escalada de incendios que favorece el despojo, la especulación inmobiliaria y la recolonización, tanto en Chile como en Argentina.»
#2 XXguiriXX
Lo que les espera a los chilenos cuando entre el derechuzo a gobernar.
