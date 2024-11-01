Che Guevara: Una vida contada en fotos históricas desde su juventud hasta sus últimos años  

Su imagen, reproducida en carteles, portadas de discos y pancartas de todo el mundo, se convirtió en un emblema de rebelión mucho después de que el propio hombre hubiera desaparecido. Pero detrás del icono familiar se escondía un individuo mucho más complejo: un médico profesional, un estratega revolucionario, un líder político y un viajero inquieto que creía que la historia podía transformarse mediante acciones radicales.