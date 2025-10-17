·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9218
clics
VÍDEO | Esther Vaquero se vuelve viral con su reacción a la entrega del Premio Planeta a Juan del Val
5552
clics
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
9021
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
4363
clics
Así es como casi me hackean en una "entrevista de trabajo" [Eng]
3019
clics
La confesión de Trump ¿Quién manda en la Casa Blanca?
más votadas
647
Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
495
El colegio privado concertado de la niña que se suicidó en Sevilla no activó el protocolo antiacoso pese a haber sido denunciado por la familia
293
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
465
La Ertzaintza rompió la mandíbula a una persona en Gasteiz durante las cargas para proteger a Falange
335
Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 y las redes estallan en tuits y memes: "Ya solo falta la medalla al trabajo a Santiago Abascal
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
34
clics
ChatGPT quiere ser el nuevo Amazon (con cerebro)
ChatGPT quiere ser el nuevo Amazon (con cerebro), con los peligros que ello supone.
|
etiquetas
:
chatgpt
,
amazon
,
privacidad
,
ia
2
0
0
K
26
tecnología
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
26
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
HeilHynkel
*
#2
Déjalo, que soy gilipollas.
Mi subconsciente leyó Google en lugar de Amazon (no tenía yo asociado ChatGPT y tienda de cosas) Tengo que dejar de leer los textos en diagonal.
1
K
29
#7
airamx
#3
0
K
10
#1
HeilHynkel
Si tienes idea de lo que buscas y sabes hacer los prompt va muy bien.
Como hagas preguntas demasiado ambiguas miente más que los de VOX.
0
K
19
#2
airamx
#1
Pero hablas de la tienda de chatgpt?
0
K
10
#10
Gry
#9
También podría recomendar productos relacionados con tus consultas sin que se lo pidas expresamente como hace Google con las búsquedas.
0
K
16
#6
Gry
El "peligro" será que en lugar de darte los mejores precios que encuentre te dirá solo los de su tienda.
0
K
16
#9
airamx
#6
No, lo terrorifico será cuando recomiende productos ya se aun PC, cremas o lo que fuera habiendole dado más peso en el algoritmo a unos que a otros, y así, de manera natural y no descarada recomendará aquellos comercios que le hayan pagado pero solo cuando vengan muy a cuento a tu petición, eso si ue me da miedo.
Por ejemplo, tienes dermatitis por decir algo, y entre una crema de Nivea y otras tantas aptas, te recomienda la de Nivea que igual es menos apta un poco pero han pagado...
0
K
10
#4
DayOfTheTentacle
que te lo explique chat gpt...
0
K
10
#5
tromperri
¿Peligro? El peligro será para quien no use los comercios de cercanía.
0
K
8
#8
rafeame
¿Las opiniones y valoraciones serán de humanos? No sé, no sé...
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Déjalo, que soy gilipollas.
Mi subconsciente leyó Google en lugar de Amazon (no tenía yo asociado ChatGPT y tienda de cosas) Tengo que dejar de leer los textos en diagonal.
Como hagas preguntas demasiado ambiguas miente más que los de VOX.
Por ejemplo, tienes dermatitis por decir algo, y entre una crema de Nivea y otras tantas aptas, te recomienda la de Nivea que igual es menos apta un poco pero han pagado...