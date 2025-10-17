edición general
ChatGPT quiere ser el nuevo Amazon (con cerebro)

ChatGPT quiere ser el nuevo Amazon (con cerebro), con los peligros que ello supone.

HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Déjalo, que soy gilipollas.

Mi subconsciente leyó Google en lugar de Amazon (no tenía yo asociado ChatGPT y tienda de cosas) Tengo que dejar de leer los textos en diagonal. :wall:
airamx #7 airamx
#3 xD
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si tienes idea de lo que buscas y sabes hacer los prompt va muy bien.

Como hagas preguntas demasiado ambiguas miente más que los de VOX.
airamx #2 airamx
#1 Pero hablas de la tienda de chatgpt?
Gry #10 Gry
#9 También podría recomendar productos relacionados con tus consultas sin que se lo pidas expresamente como hace Google con las búsquedas.
Gry #6 Gry
El "peligro" será que en lugar de darte los mejores precios que encuentre te dirá solo los de su tienda.
airamx #9 airamx
#6 No, lo terrorifico será cuando recomiende productos ya se aun PC, cremas o lo que fuera habiendole dado más peso en el algoritmo a unos que a otros, y así, de manera natural y no descarada recomendará aquellos comercios que le hayan pagado pero solo cuando vengan muy a cuento a tu petición, eso si ue me da miedo.
Por ejemplo, tienes dermatitis por decir algo, y entre una crema de Nivea y otras tantas aptas, te recomienda la de Nivea que igual es menos apta un poco pero han pagado...
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
que te lo explique chat gpt...
#5 tromperri
¿Peligro? El peligro será para quien no use los comercios de cercanía.
#8 rafeame
¿Las opiniones y valoraciones serán de humanos? No sé, no sé...
