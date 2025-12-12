edición general
6 meneos
23 clics
Por qué ChatGPT nunca será el nuevo Google: «Se inventa cosas para agradarnos»

Por qué ChatGPT nunca será el nuevo Google: «Se inventa cosas para agradarnos»

«Esta herramienta no fue diseñada para darnos información veraz, sino para generar ideas, propuestas y contenidos. Cuando le pedimos que nos cuente algo como si fuera una enciclopedia, a menudo se lo inventa», explica Martínez Calduch. Son las tan conocidas alucinaciones. Se trata de información falsa, inventada o sin sentido, pero vestida de gran argumento.

| etiquetas: chatgpt , google , inventa , cosas
6 0 0 K 72 tecnología
7 comentarios
6 0 0 K 72 tecnología
#4 trasparente
Da información sesgada, incluso ocultando hechos históricos, como le he pillado voy. Ademas intenta edulcorar las cosas que han hecho los USA en los últimos 100 años.
1 K 28
nemesisreptante #1 nemesisreptante
ChatGPT ya se ha follado a Google cuando parecía algo imposible pero me encanta que aún quede gente en la fase de negación. Fijate que incluso queda gente que usa Facebook hoy en día.
1 K 18
Huaso #3 Huaso *
#1 no estoy de acuerdo del todo. Si sabes cómo usarlo, y cómo evitar respuestas que no deseas o que no son correctas o ciertas, entonces si. Pero no es la mayoría de la gente.
ChatGPT tiene una capacidad potencial de adopción abrumadora. Es más fácil y para mentes vagas pregunta a un solo “interlocutor” cualquier cosa esperando una respuesta directa. Usar un buscador conlleva “trabajo”, revisar las fuentes relacionadas con la búsqueda para así obtener una respuesta.

Sin duda el futuro…   » ver todo el comentario
0 K 9
Ferran #5 Ferran
#3 Gemini ya supera a ChatGPT y más que mejorará.
0 K 11
#7 chocoleches
#1 Sí, se ha follado a google que tiene el 90% de búsquedas. Claro que sí wapi.

Madre mía, de dónde sales tú? Ahora IAbros también?
0 K 12
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
algo estoy viendo, eso se llama "alucinacion" jeje :shit:
0 K 8
#6 endy
Han descubierto las LLMs.
Notición
0 K 6

menéame