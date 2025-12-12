Por qué ChatGPT nunca será el nuevo Google: «Se inventa cosas para agradarnos»

«Esta herramienta no fue diseñada para darnos información veraz, sino para generar ideas, propuestas y contenidos. Cuando le pedimos que nos cuente algo como si fuera una enciclopedia, a menudo se lo inventa», explica Martínez Calduch. Son las tan conocidas alucinaciones. Se trata de información falsa, inventada o sin sentido, pero vestida de gran argumento.