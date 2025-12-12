Por qué ChatGPT nunca será el nuevo Google: «Se inventa cosas para agradarnos»

«Esta herramienta no fue diseñada para darnos información veraz, sino para generar ideas, propuestas y contenidos. Cuando le pedimos que nos cuente algo como si fuera una enciclopedia, a menudo se lo inventa», explica Martínez Calduch. Son las tan conocidas alucinaciones. Se trata de información falsa, inventada o sin sentido, pero vestida de gran argumento.
| etiquetas: chatgpt , google , inventa , cosas
ChatGPT tiene una capacidad potencial de adopción abrumadora. Es más fácil y para mentes vagas pregunta a un solo “interlocutor” cualquier cosa esperando una respuesta directa. Usar un buscador conlleva “trabajo”, revisar las fuentes relacionadas con la búsqueda para así obtener una respuesta.
Sin duda el futuro… » ver todo el comentario
Madre mía, de dónde sales tú? Ahora IAbros también?
Notición