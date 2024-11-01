edición general
3 meneos
227 clics

ChatGPT no responde o lo hace de forma corta a algunas preguntas: el truco del fundador de Oculus para mejorar las respuestas

Vamos a decirte el truco revelado por el fundador de Oculus para mejorar o desbloquear respuestas de ChatGPT. Hay veces en los que la inteligencia artificial puede no querer responder a algo o hacerlo de una manera excesivamente simple, pero hay una manera de darle un empujoncito para mejorar las respuestas.

| etiquetas: ia , chatgtp , oculus
3 0 4 K 3 tecnología
3 comentarios
3 0 4 K 3 tecnología
Pablosky #2 Pablosky *
Sin haber leído (todavía) la noticia y sin saber si se refiere a esos casos en los que no sabe algo:

Lo peor que puedes hacer con una IA generativa es incentivarle a que se convierta en un tertuliano.

Si no sabe algo mejor que no conteste.

Ahora procedo a leer el artículo a ver si cuadra con mis prejuicios :troll:

PD: pues no, tenia que ver con la censura de algunos resultados. Pero claro, si animas a la IA con chantaje emocional puede que las alucinaciones sean aún peores…
1 K 18
pip #3 pip
Un software indeterminista en el que tienes que echarle imaginación e ir probando, para conseguir que tus tokens de entrada desplacen los embeddings hacia la zona donde ya sabes de antemano que está lo que te interesa.

Es tremendamente estúpido.
0 K 11
Sinfonico #1 Sinfonico
O eso o es mujer y se ha enfadado xD
0 K 10

menéame