ChatGPT no responde o lo hace de forma corta a algunas preguntas: el truco del fundador de Oculus para mejorar las respuestas

Vamos a decirte el truco revelado por el fundador de Oculus para mejorar o desbloquear respuestas de ChatGPT. Hay veces en los que la inteligencia artificial puede no querer responder a algo o hacerlo de una manera excesivamente simple, pero hay una manera de darle un empujoncito para mejorar las respuestas.
Lo peor que puedes hacer con una IA generativa es incentivarle a que se convierta en un tertuliano.
Si no sabe algo mejor que no conteste.
Ahora procedo a leer el artículo a ver si cuadra con mis prejuicios
PD: pues no, tenia que ver con la censura de algunos resultados. Pero claro, si animas a la IA con chantaje emocional puede que las alucinaciones sean aún peores…
Es tremendamente estúpido.