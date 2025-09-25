'Chat Control 2.0': la iniciativa de vigilancia masiva que aprueba Sánchez

El Gobierno español es el defensor más férreo del reglamento europeo que busca obligar a las plataformas a escanear todas las conversaciones digitales privadas.
| etiquetas: «chat , control» , «vigilancia , masiva» , «unión , europea» , «pedro , sánchez»
Aparte de los diputados de Vox, Alvise y un diputado de Compromis, Vicent Marzá el resto no se ha opuesto. Se les han enviado correos a todos ellos y al menos yo no he recibido respuesta alguna. Es una autentica verguenza el sueldo que cobran estos parasitos para no poder ni responder un correo.
Tanto hablar de izquierda y de la verdadera izquierda y luego cuando están pisoteando nuestros derechos calladitos
fightchatcontrol.eu
fightchatcontrol.eu/
Y "a favor" no veo a nadie, los veo que aun no se han pronunciado sera por vagos, les pesan los huevos o lo que sea pero de ahi a decir uh solo nos queda Vox ya sabes por deje rojo de mierda como que nop no hay ninguno ahora mismo q este "a favor" y solo tienes el apoyo del gobierno (que ahi si totalmente de acuerdo merda de PSOE siempre igual)