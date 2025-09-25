edición general
'Chat Control 2.0': la iniciativa de vigilancia masiva que aprueba Sánchez

El Gobierno español es el defensor más férreo del reglamento europeo que busca obligar a las plataformas a escanear todas las conversaciones digitales privadas.

Torrezzno #2 Torrezzno *
Bien dicho, todo el mundo debe saber que el gobierno socialista impulsa esta medida. España es a día de hoy de los países más comprometidos con Chat Control.

Aparte de los diputados de Vox, Alvise y un diputado de Compromis, Vicent Marzá el resto no se ha opuesto. Se les han enviado correos a todos ellos y al menos yo no he recibido respuesta alguna. Es una autentica verguenza el sueldo que cobran estos parasitos para no poder ni responder un correo.

Tanto hablar de izquierda y de la verdadera izquierda y luego cuando están pisoteando nuestros derechos calladitos

fightchatcontrol.eu  media
alcama #4 alcama
#2 Vamos a necesitar más banderas de Palestina
Torrezzno #5 Torrezzno *
#2 Como nota curiosa, cuando buscas "Marlaska chat control leak" en Google el primer resultado es un comentario que escribí en una noticia xD xD jodete Marlaska  media
#8 soberao
#5 Te sale porque es una búsqueda personalizada para ti, a mi me salen otras y tu comentario de Meneame no sale. Me salen resultados en inglés al estar en el extranjero.
Torrezzno #11 Torrezzno *
#8 curioso me sale también en modo privado. BTW no uso google search
#13 soberao *
#11 Prueba con otra IP y con un navegador recién instalado, con Tor no te vale porque Google impide el uso de sus servicios desde la red Tor.  media
skaworld #12 skaworld
#2 La del bloque se ha opuesto y el resto esta como unnknown porque aun no se han manifestado que VOX y Alvise se posicionen rapidamente en contra pos estupendo pero de ahi a decir como no han dicho nada aun todos malos... pos hay un trecho eh  media
Torrezzno #14 Torrezzno
#12 ah esa eurodiputada no la tenia en el radar, genial. Llevamos meses con esto y miles de correos, los que no se han manifestado se lo estarán pensando mucho supongo
skaworld #15 skaworld
#14 No tengo ni idea de q hacen lo que se es que aqui salen todos

fightchatcontrol.eu/

Y "a favor" no veo a nadie, los veo que aun no se han pronunciado sera por vagos, les pesan los huevos o lo que sea pero de ahi a decir uh solo nos queda Vox ya sabes por deje rojo de mierda como que nop no hay ninguno ahora mismo q este "a favor" y solo tienes el apoyo del gobierno (que ahi si totalmente de acuerdo merda de PSOE siempre igual)  media
Torrezzno #16 Torrezzno *
#15 A favor es los países que oficialmente han anunciado que apoyan la propuesta. En el Parlamento Europeo hay dos votaciones, una por países y otra por eurodiputados. En el voto de los países se usa un cómputo agregado. Se sobreentiende que todos los del PSOE van a votar que si
Gry #3 Gry
Cualquier político que apoye esto debería hacer primero públicos todo su historial de mensajes, correos electrónicos y páginas web visitadas de los últimos 10 años. :-P
rob #10 rob
#9 soberao
Tendrán que cambiar la Constitución para poder aplicar esa norma porque si no lo cambian esa ley sería contraria a lo que dice la Constitución y en ese caso la Constitución tiene más peso.
javibaz #1 javibaz
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
avidos estan por interceptar y deleitarse con las fotopollas esta panda de hijos de la gran babilonia
