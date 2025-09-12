Nos la están metiendo, hoy se vota

Hoy los países de la UE votan su posición respecto a chat-control en el parlamento europeo. ¿Cómo podemos saber que nos la quieren meter?, muy fácil, no vais a encontrar ni una sola noticia en las portadas digitales de nuestros medios de cabecera. España es uno de los promotores de esta violación a los derechos de los europeos y los medios se deben al estado.

Los medios, conchabados con el poder manejan a su antojo las noticias que tienen que llegar al pueblo y el tipo de postverdad que nos ofrecen. Nos tenemos que ir a sitios no financiados para encontrar algo:

kaosenlared.net/europa-ante-el-chat-control-no-sacrifiquemos-la-libert

¿Qué dice el acuerdo de compromiso de Dinamarca sobre el cifrado?

Los servicios de mensajería disponibles públicamente que utilicen cifrado de extremo a extremo deberán detectar material de abuso antes de que se transmita.

Los proveedores deben seguir siendo libres de ofrecer servicios que utilicen cifrado de extremo a extremo y no deben estar obligados a descifrar datos o crear acceso a datos cifrados de extremo a extremo.

Se pedirá a los usuarios de servicios cifrados que den su consentimiento para que las imágenes, videos y URL que envíen a través de un servicio cifrado de extremo a extremo sean monitoreados.

Los usuarios que no den su consentimiento podrán enviar mensajes que no incluyan imágenes, videos o URL utilizando otras funciones del servicio de mensajería.

Las tecnologías de detección para servicios cifrados de extremo a extremo serán certificadas y probadas por un centro de la UE para verificar que su uso no pueda conducir a un debilitamiento de la protección proporcionada por el cifrado.

La Comisión de la UE tendrá poderes para aprobar tecnologías de detección.

Los proveedores de servicios de detección deben tener supervisión humana para reducir los falsos positivos y los falsos negativos.

Que no te la metan

No te quedes con tu medio de "confianza" internet es un mar enorme, quieren que veamos una pequeña parte de él. No dejes que te la metan.

fightchatcontrol.eu