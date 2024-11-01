Una minoría para parar un atropello

Alemania y Estonia se han pronunciado en contra de Chat Control. Ya existe una cantidad de miembros en contra suficiente para bloquear la propuesta. Aún quedan tres miembros indecisos: Grecia, Rumania y Eslovenia.
¿Qué se necesita para aprobar cualquier medida?
Consejo de la UE: las decisiones se toman por “mayoría cualificada”:
- Se necesitan al menos 55 % de los países (15 de 27) que representen como mínimo 65 % de la población total de la UE para aprobar algo.
- Para bloquear se requiere una minoría de bloqueo: al menos 4 países que representen más del 35 % de la población de la UE.
Parlamento Europeo: depende del tipo de procedimiento, pero normalmente basta una mayoría simple de los eurodiputados presentes para rechazar o enmendar la propuesta. El Parlamento tiene 720 eurodiputados (tras la redistribución de 2024).
La guerra continua
A la espera de la votación hay que seguir insistiendo y enviando correos a nuestros representantes. No se puede entender que partidos de izquierdas estén a favor de esta medida que va en contra de todos los ciudadanos europeos.
¿Que intereses tiene España para apoyar esta propuesta? ¿Por qué no se ha debatido en el congreso?