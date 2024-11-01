Una minoría para parar un atropello

Alemania y Estonia se han pronunciado en contra de Chat Control. Ya existe una cantidad de miembros en contra suficiente para bloquear la propuesta. Aún quedan tres miembros indecisos: Grecia, Rumania y Eslovenia.

¿Qué se necesita para aprobar cualquier medida?

Consejo de la UE: las decisiones se toman por “mayoría cualificada”:

Se necesitan al menos 55 % de los países (15 de 27) que representen como mínimo 65 % de la población total de la UE para aprobar algo.

que representen como mínimo para aprobar algo. Para bloquear se requiere una minoría de bloqueo: al menos 4 países que representen más del 35 % de la población de la UE.

Parlamento Europeo: depende del tipo de procedimiento, pero normalmente basta una mayoría simple de los eurodiputados presentes para rechazar o enmendar la propuesta. El Parlamento tiene 720 eurodiputados (tras la redistribución de 2024).

La guerra continua

A la espera de la votación hay que seguir insistiendo y enviando correos a nuestros representantes. No se puede entender que partidos de izquierdas estén a favor de esta medida que va en contra de todos los ciudadanos europeos.

¿Que intereses tiene España para apoyar esta propuesta? ¿Por qué no se ha debatido en el congreso?

fightchatcontrol.eu