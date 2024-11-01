edición general
CGT denuncia ante la Inspección de Trabajo que Amazon usa IA para controlar la productividad de sus empleados

Este sistema determina de forma automática las tareas, ritmos de trabajo, ubicación, pausas y tiempos de productividad de los trabajadores

#1 yarkyark
Relacionado:

"Regulación de la inteligencia artificial en el ámbito laboral
Uso de IA en procesos de selección y despido
Muchas empresas utilizan ya sistemas automatizados para analizar currículos o tomar decisiones sobre contrataciones y despidos. El problema es que estas herramientas pueden discriminar sin intención humana directa, por ejemplo, excluyendo a mujeres embarazadas o personas mayores.

Ejemplo real: En 2023, una empresa tecnológica fue sancionada por basar un despido en

…   » ver todo el comentario
2 K 30
koe #4 koe
En el momento que habría que tener especial interés en hacer fuerza en estos temas...lo que todavía se hace llamar izquierda, en su mayoría está a otras.

Sirva este artículo como contrapunto a la norma...
1 K 20
Tertuliano_equidistante #3 Tertuliano_equidistante
Jamás he visto a humanos de recursos humanos que discriminen… :roll:
1 K 18
Gry #2 Gry
A ver si empieza la inspección de e trabajo a utilizar IA para controlar a las empresas, que a esto pueden jugar dos.
0 K 15
Andreham #5 Andreham
Amazon constantemente usa IA y algoritmos para sacar métricas absurdas y amenazar a los vendedores. Si usan las mismas métricas absurdas con el mismo margen de error y la misma aceptación de reclamaciones para sus trabajadores, normal que les salga despidos a cascoporro.
0 K 8

