edición general
La CGT de Cataluña exige el cese de la consejera Olga Pané (catalán)

La consejera de Salud, Olga Pané, quiere cambiar el sistema de bajas por enfermedad dando más recursos a los centros que dan de alta más rápidamente a los enfermos. Un ataque a todos los trabajadores y trabajadoras de este país y a nuestra salud. Por eso, desde CGT Cataluña exigimos la dimisión de la consejera Pané: ¡con la salud no se juega! Desde su nombramiento como consejera, ya conocíamos su escasa capacidad de diálogo, su proximidad a los intereses del lobby sanitario privado y sus ideas neoliberales. No creemos que fuera la persona...

| etiquetas: cgt , olga pané , dimisión
5 comentarios
#3 Suleiman
No debería ni haber sido consejera.
#4 perej
Que raro e inesperado, el partido socialista eligiendo perfiles liberales. No se podía imaginar. :troll:
sotillo #1 sotillo
Pero también un ataque a todos los jetas de este país, se tendrá que buscar un equilibrio
carakola #2 carakola
#1 Los jetas seguirán jetas. Esto va afectar a todos los demás.
#5 Nastar
Es lo que tienen los abusos, hay gente que se pasa tres pueblos, asi que todos sospechosos de cuentistas...
