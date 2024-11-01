El CGPJ archiva los expedientes disciplinarios a dos jueces que criticaron a Irene Montero y a Begoña Gómez

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado archivar los expedientes disciplinarios abiertos a dos jueces que realizaron manifestaciones críticas hacia la exministra Irene Montero y hacia Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno. Manuel Ruiz de Lara, publicó en la red X alusiones al presidente al que acusaba de "golpismo" y a Begoña Gómez a la que se refería como "Barbigoña". Eloy Velasco se refirió a Irene Montero como "cajera de Mercadona" en una conferencia.
Y si eso pues ya hasta aquí.
Tenemos un problema grave con la cúpulas judiciales ... estamos a años luz del estándar Europeo.
El gobierno debería joderlos bien; una ley de neutralidad para que funcionarios jurídicos y policiales se metan por el culo su opinión en foros públicos. Y de paso prohibirles hacer cursos cobrando que la cartera suele ser donde mas les duele.
Ya tú mismo con tus conspiranoias.
www.elplural.com/sociedad/tribunales/luzon-peinado-fiscales-biografia-
Eso de "La fiscalía, de quién depende la fiscalía" es propio de indocumentados ... solo por informar.
Lo de no detectar el olor en parte de la fiscalía o judicatura no es nada relacionado con la Otorrinolaringología; sino del dogma que ciega.
Lo demás pues ya tú mismo.
¿Tu has visto a algún fiscal posicionarse contra alguna causa de presunta corrupción del Psoe? ...
Lo que si hemos visto en estos últimos años es a fiscales y jueces tratando de cerrar, contra viento y marea, casos de corrupción del PP y al tiempo persiguiendo con causas imaginarias al Psoe o las izquierdas ... la ultima ayer misma con el TSJV con Oltra en otra ignominia asquerosa de jueces vendidos y cobardes.
Tu en tu mundo...
Claro, claro, el victimismo que no falte. Que sí, hombre, que sí, que el FGE puesto por el PSOE a pesar de que se le consideró no idóneo para el puesto, fue un santo mártir de la causa.
Que digas que los fiscales siguen una estructura jerárquica, lo cual es cierto, para a renglón seguido victimizarse pues, a ver... que ya si eso otro día.