El CGPJ archiva los expedientes disciplinarios a dos jueces que criticaron a Irene Montero y a Begoña Gómez

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado archivar los expedientes disciplinarios abiertos a dos jueces que realizaron manifestaciones críticas hacia la exministra Irene Montero y hacia Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno. Manuel Ruiz de Lara, publicó en la red X alusiones al presidente al que acusaba de "golpismo" y a Begoña Gómez a la que se refería como "Barbigoña". Eloy Velasco se refirió a Irene Montero como "cajera de Mercadona" en una conferencia.