Cesado un concejal del PSOE en Martos (Jaén) por cánticos machistas

Cesado un concejal del PSOE en Martos (Jaén) por cánticos machistas

El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha cesado al concejal socialista Manuel Cortés tras la publicación de un vídeo con cánticos machistas.

Pacofrutos
El concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Martos, Manuel Cortés, ha publicado en su TikTok un vídeo en el que aparece cantando letras sexuales, en plena oleada de escándalos sexuales en las filas de su partido. «Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieran mamar», es una de las estrofas de la canción que el concejal socialista canta, de forma bochornosa, junto a dos amigos.  media
Antipalancas21
#1 Lo ha cesado el alcalde que es del PSOE también.
sotillo
#2 Seguro que le buscan un puesto alternativo como a Mazon
Atusateelpelo
Cesar a alguien por cantar una cancion con amigos en una noche de fiesta...

El nivel de estupidez por querer ser mas papistas que el Papa es lo que hace que Vox gane votos y mas votos.
eltxoa
terrible delito!
