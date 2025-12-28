·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6149
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
5215
clics
El Mundo (...del Bulo)
3635
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
3269
clics
Villamanín, el día después: tres décimos cobrados y bajo sospecha, desconfianza, calles vacías y la sensación de que "el acuerdo verbal saltará por los aires"
3752
clics
Las fotos de la retaguardia republicana que pasaron 80 años escondidas en un baúl: "Alucinamos al descubrirlo"
más votadas
375
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
692
Los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA hunden la versión defendida por el PP durante más de un año
251
Fallece a los 91 años el icono del cine francés Brigitte Bardot (FR)
414
Los indultos de Trump «empiezan en un millón de dólares» (ENG)
427
Sareb: el final de una gran estafa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
27
clics
Cesado un concejal del PSOE en Martos (Jaén) por cánticos machistas
El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha cesado al concejal socialista Manuel Cortés tras la publicación de un vídeo con cánticos machistas.
|
etiquetas
:
cesado
,
concejal
,
psoe
,
martos
,
jaen
,
cánticos obscenos
5
1
0
K
64
politica
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
64
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pacofrutos
*
El concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Martos, Manuel Cortés, ha publicado en su TikTok un vídeo en el que aparece cantando letras sexuales, en plena oleada de escándalos sexuales en las filas de su partido.
«Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieran mamar»
, es una de las estrofas de la canción que el concejal socialista canta, de forma bochornosa, junto a dos amigos.
1
K
24
#2
Antipalancas21
#1
Lo ha cesado el alcalde que es del PSOE también.
2
K
43
#3
Pacofrutos
*
#2
Sí. Lo pone en la descripción.
transparencia.martos.es/corporacion-municipal/grupos-politicos/grupo-p
1
K
24
#4
sotillo
#2
Seguro que le buscan un puesto alternativo como a Mazon
0
K
10
#6
Atusateelpelo
Cesar a alguien por cantar una cancion con amigos en una noche de fiesta...
El nivel de estupidez por querer ser mas papistas que el Papa es lo que hace que Vox gane votos y mas votos.
0
K
16
#5
eltxoa
terrible delito!
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
transparencia.martos.es/corporacion-municipal/grupos-politicos/grupo-p
El nivel de estupidez por querer ser mas papistas que el Papa es lo que hace que Vox gane votos y mas votos.