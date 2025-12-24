·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6311
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
4278
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
3656
clics
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
5377
clics
El Mundo (...del Bulo)
3669
clics
Villamanín, el día después: tres décimos cobrados y bajo sospecha, desconfianza, calles vacías y la sensación de que "el acuerdo verbal saltará por los aires"
más votadas
606
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
433
Moreno Bonilla abandona la sanidad pública infantil: vacunas de pago y niños sin pediatras
330
Las ovejas han abrazado al lobo
293
Conservadora cristiana, votante de Trump, se sorprende al descubrir que la ley sobre el latido fetal también se aplica a ella [Eng]
304
Fallece a los 91 años el icono del cine francés Brigitte Bardot (FR)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
11
clics
Un centenar de párrocos y entidades religiosas reprochan a Albiol su actuación con los desalojados de Badalona
Religiosos de todo el país critican en un manifiesto el papel del alcalde del PP: "No se puede gobernar fomentando el miedo y señalando al extranjero como problema"
|
etiquetas
:
párroco
,
religiosos
,
manifiesto
,
badalona
,
albiol
6
2
0
K
88
politica
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
88
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
kipper
#4
Un presidente tampoco puede hacer lo que hizo él.
Albiol es un ignorante prepotente que intenta imitar a Trump, pero ahora tiene que asumir las consecuencias.
1
K
38
#6
Pertinax
*
#5
En realidad, sí, un presidente legisla. Y que aquí algo falla tampoco se puede ocultar.
0
K
18
#8
kipper
*
#6
Un presidente no legisla. Eso lo hacen los legisladores en las correspondientes Cámaras.
Se llama principio de separación de poderes.
0
K
20
#10
Pertinax
*
#8
Lo sabemos. Y me has entendido perfectamente.
1
K
38
#7
tronxy_x5s
En el Palau de la Generalitat o el Ajuntament de Barcelona, seguro que tienen espacio para ellos. En Badalona ya tenemos el cupo de chusma cubierto.
1
K
22
#1
Pertinax
*
Y hacen bien. Lo de Albiol es un "aquí están mis cataplas", pero de cara a su galería. Y espera que no reciba un correctivo por ello. Esto no se hace así, pero quizás le salga bien ante los suyos porque ahora son otras instituciones las obligadas a realojar, y quedará como un héroe en su pueblo.
0
K
18
#3
kipper
*
#1
Ya hay en curso una denuncia penal por delitos de odio: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa
Albiol, ya en el foco de la Fiscalía por incumplir las condiciones para el desalojo del B9 de Badalona, afronta ahora una denuncia penal por delitos de odio
www.infobae.com/espana/2025/12/24/albiol-ya-en-el-foco-de-la-fiscalia-
2
K
51
#4
Pertinax
#3
Por eso lo decía. Son alcaldes y se creen presidentes.
0
K
18
#2
calde
Otra que se acuerden de pedir el voto a otras opciones políticas más decentes cuando toque. Lo demás no vale de nada.
0
K
17
#9
Connect
Pues durante estos años que esa gente estaba ahí metida en condiciones de insalubridad, sin agua ni lavabos, nadie movió un dedo por ellos. ¿Hasta cuando querían dejarlos ahí? Todavía cabía más gente? Albiol lo que ha hecho es hacer que se movilicen las administraciones para atajar de una vez ese gueto en que se había convertido ese instituto.
400 personas no llegan de golpe. Eso son años de llegada de personas y de que nadie hacia nadie porque total, están ahí detrás de un muro que no se ve. Y es así como la izquierda va perdiendo los votos: porque trae inmigrantes pero luego no hace nada por integrarlos. Dejar que vivan en esas condiciones pero detrás de unos muros no es la solución ni hace que el problema desaparezca.
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Albiol es un ignorante prepotente que intenta imitar a Trump, pero ahora tiene que asumir las consecuencias.
Se llama principio de separación de poderes.
Albiol, ya en el foco de la Fiscalía por incumplir las condiciones para el desalojo del B9 de Badalona, afronta ahora una denuncia penal por delitos de odio
www.infobae.com/espana/2025/12/24/albiol-ya-en-el-foco-de-la-fiscalia-
400 personas no llegan de golpe. Eso son años de llegada de personas y de que nadie hacia nadie porque total, están ahí detrás de un muro que no se ve. Y es así como la izquierda va perdiendo los votos: porque trae inmigrantes pero luego no hace nada por integrarlos. Dejar que vivan en esas condiciones pero detrás de unos muros no es la solución ni hace que el problema desaparezca.