Un centenar de párrocos y entidades religiosas reprochan a Albiol su actuación con los desalojados de Badalona

Religiosos de todo el país critican en un manifiesto el papel del alcalde del PP: "No se puede gobernar fomentando el miedo y señalando al extranjero como problema"

kipper #5 kipper
#4 Un presidente tampoco puede hacer lo que hizo él.
Albiol es un ignorante prepotente que intenta imitar a Trump, pero ahora tiene que asumir las consecuencias.
Pertinax #6 Pertinax *
#5 En realidad, sí, un presidente legisla. Y que aquí algo falla tampoco se puede ocultar.
kipper #8 kipper *
#6 Un presidente no legisla. Eso lo hacen los legisladores en las correspondientes Cámaras.
Se llama principio de separación de poderes.
Pertinax #10 Pertinax *
#8 Lo sabemos. Y me has entendido perfectamente.
#7 tronxy_x5s
En el Palau de la Generalitat o el Ajuntament de Barcelona, seguro que tienen espacio para ellos. En Badalona ya tenemos el cupo de chusma cubierto.
Pertinax #1 Pertinax *
Y hacen bien. Lo de Albiol es un "aquí están mis cataplas", pero de cara a su galería. Y espera que no reciba un correctivo por ello. Esto no se hace así, pero quizás le salga bien ante los suyos porque ahora son otras instituciones las obligadas a realojar, y quedará como un héroe en su pueblo.
kipper #3 kipper *
#1 Ya hay en curso una denuncia penal por delitos de odio: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa

Albiol, ya en el foco de la Fiscalía por incumplir las condiciones para el desalojo del B9 de Badalona, afronta ahora una denuncia penal por delitos de odio
www.infobae.com/espana/2025/12/24/albiol-ya-en-el-foco-de-la-fiscalia-
Pertinax #4 Pertinax
#3 Por eso lo decía. Son alcaldes y se creen presidentes.
calde #2 calde
Otra que se acuerden de pedir el voto a otras opciones políticas más decentes cuando toque. Lo demás no vale de nada.
Connect #9 Connect
Pues durante estos años que esa gente estaba ahí metida en condiciones de insalubridad, sin agua ni lavabos, nadie movió un dedo por ellos. ¿Hasta cuando querían dejarlos ahí? Todavía cabía más gente? Albiol lo que ha hecho es hacer que se movilicen las administraciones para atajar de una vez ese gueto en que se había convertido ese instituto.

400 personas no llegan de golpe. Eso son años de llegada de personas y de que nadie hacia nadie porque total, están ahí detrás de un muro que no se ve. Y es así como la izquierda va perdiendo los votos: porque trae inmigrantes pero luego no hace nada por integrarlos. Dejar que vivan en esas condiciones pero detrás de unos muros no es la solución ni hace que el problema desaparezca.
