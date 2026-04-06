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Centaurus, el sistema antidrones griego que cambia "la guerra de los drones" a bajo coste

Centaurus, el sistema antidrones griego que cambia "la guerra de los drones" a bajo coste

El sistema antidrones Centaurus utiliza tecnologías de guerra electrónica para detectar y neutralizar vehículos aéreos no tripulados sin municiones. Probado operativamente, ofrece bajo coste, largo alcance y es la razón del creciente interés internacional.

| etiquetas: grecia , guerra , low cost
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15 comentarios
5 1 0 K 80 actualidad
Comentarios destacados:    
WcPC #1 WcPC
Eso son para anular los drones antiguos y los que necesitan piloto.
Las "municiones autónomas" (que son los drones actuales) no necesitan órdenes desde el exterior, no necesita comunicaciones como tal.
Esto está bien para un campo de batalla como el de Ucrania y ni siquiera, porque ahora tienen los drones con fibra óptica.
4 K 63
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
¡qué gran idea!

Me parece que los griegos no han visto esto ...

www.alibaba.com/product-detail/FPV-Optical-Fiber-Communication-Optic-F

#1

porque ahora tienen los drones con fibra óptica.

Cachis la mar, me has spoileado la sopresa. xD
2 K 48
WcPC #4 WcPC
#2 100 €...
Joder que barato, pensaba que sería más caro...
Eso si, será de un solo uso.
0 K 12
#5 diablos_maiq
#4 ¿retornable?
1 K 22
#9 Albarkas
#5 Claro. Una vez usados devuelves el casco y te hacen el descuento :troll:
0 K 18
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
#4

No veo práctico ir hasta donde el enemigo a enrollar de nuevo la fibra. xD

Pero a mí lo que me sorprendió era el alcance, yo me esperaba unos pocos cientos de metros, 1 km como mucho ...
0 K 20
WcPC #8 WcPC
#6 Ir donde el enemigo no, pero si tienes un sistema que puede, a una orden, soltar el cable y luego enrollas el cable desde la base...
No seria tan inviable.

Lo de la distancia...
Pues yo creía que eso era lo normal, porque si estás a menos de 3km, eso es muy cerca y te podrían "cazar" siguiendo el cable de fibra óptica, pero más de 5 km... Es casi imposible, cuando terminas de rastrear ya se ha quedado sin batería el dron.
0 K 12
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#8

No sé si es viable arrastrar 5-6 kms de cable por el suelo ... supongo que no porque la posibilidad de que se enganche/rompa, debe ser muy alta.
1 K 32
WcPC #14 WcPC
#10 Además, para una guerra, 100€ es muy poco dinero, una bala de un fusil puede costar unos 50céntimos a un ejército normal, eso significa que, un soldado de Rusia, que lleva unas 200 balas, ya lleva ese precio solo en balas.
1 K 32
Ripio #12 Ripio *
#1 Y municiones "merodeadoras".
Se usan desde el principio.
Ahí tienes los Lantset, que han hecho estragos.
0 K 20
WcPC #15 WcPC
#12 Si, pero ahora no necesitan que las controles a distancia, por eso no digo "merodeadoras" sino "autónomas", a las nuevas les proporcionas blancos y ellas los buscan solas...
Esto interfiere las comunicaciones de aquellos que estaban controlados desde el exterior.
1 K 32
Ripio #13 Ripio
Otro gamechanger que no llega ni al estreno.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Contra drones pequeños (si los ves venir, que esa es otra) Escopeta del 12 con perdigón lobero.  media
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johel #7 johel
¿El escudo antidrones de la semana? ¿Es aqui?
0 K 11

menéame