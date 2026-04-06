Centaurus, el sistema antidrones griego que cambia "la guerra de los drones" a bajo coste

El sistema antidrones Centaurus utiliza tecnologías de guerra electrónica para detectar y neutralizar vehículos aéreos no tripulados sin municiones. Probado operativamente, ofrece bajo coste, largo alcance y es la razón del creciente interés internacional.
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Las "municiones autónomas" (que son los drones actuales) no necesitan órdenes desde el exterior, no necesita comunicaciones como tal.
Esto está bien para un campo de batalla como el de Ucrania y ni siquiera, porque ahora tienen los drones con fibra óptica.
Me parece que los griegos no han visto esto ...
www.alibaba.com/product-detail/FPV-Optical-Fiber-Communication-Optic-F
#1
porque ahora tienen los drones con fibra óptica.
Cachis la mar, me has spoileado la sopresa.
Joder que barato, pensaba que sería más caro...
Eso si, será de un solo uso.
No veo práctico ir hasta donde el enemigo a enrollar de nuevo la fibra.
Pero a mí lo que me sorprendió era el alcance, yo me esperaba unos pocos cientos de metros, 1 km como mucho ...
No seria tan inviable.
Lo de la distancia...
Pues yo creía que eso era lo normal, porque si estás a menos de 3km, eso es muy cerca y te podrían "cazar" siguiendo el cable de fibra óptica, pero más de 5 km... Es casi imposible, cuando terminas de rastrear ya se ha quedado sin batería el dron.
No sé si es viable arrastrar 5-6 kms de cable por el suelo ... supongo que no porque la posibilidad de que se enganche/rompa, debe ser muy alta.
Se usan desde el principio.
Ahí tienes los Lantset, que han hecho estragos.
Esto interfiere las comunicaciones de aquellos que estaban controlados desde el exterior.
Mejor el descabello: x.com/GBX_Press/status/2038001296612167882?s=20