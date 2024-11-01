El paper llega de la mano de la Universidad de Cornell y habla directamente de hacer jailbreak con poesía. Más concretamente, con prompts poéticos capaces de eludir las funciones de seguridad de los modelos de IA más populares como Gemini, ChatGPT o Claude. De hecho, han conseguido instrucciones para crear armas químicas y malware. El hallazgo es peliagudo por dos cuestiones: la primera obviamente en que cualquiera que pueda rimar un par de versos puede obtener asesoramiento sobre cómo hacer armas nucleares o biológicas y el riesgo que ello...