El censo de aves de Las Tablas de Daimiel bate su récord histórico

El censo de aves acuáticas del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel refleja un nuevo récord en la reproducción de diferentes especies, con máximos de la serie histórica reciente (1980-2025), un dato que para el Gobierno de Castilla-La Mancha es una «excelente noticia» [...] esta recuperación excepcional de la avifauna del parque no habría sido posible sin la mejora hídrica que ha registrado Las Tablas en estos últimos meses. Hay 563 hectáreas inundadas que representan el 32,47 % del terreno inundable del parque.